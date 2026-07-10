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रांची में एसीबी का एक्शनः घूस लेते रंगेहाथ तीन को दबोचा, राजस्व कर्मचारी और सीओ भी गिरफ्तार

रांचीः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) रांची की टीम ने बुढ़मू अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

एसीबी ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए एक आरोपी को रंगेहाथ गिरफ्तार किया. फिर जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी (सीओ) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

एसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मांडर थाना क्षेत्र के ग्राम ब्रांबे निवासी सुबोध कुमार ने एसीबी रांची में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि मौजा सासम, प्रखंड बुढ़मू स्थित उनकी 3 एकड़ 20 डिसमिल जमीन का रजिस्ट्री उनकी पत्नी पिंकी देवी और साली जया कुमारी व संगीता गुप्ता के नाम से हो चुकी है. इसके बाद म्यूटेशन के लिए आवेदन और रजिस्ट्री की प्रति अंचल कार्यालय में जमा कर दी गई थी लेकिन लंबे समय तक म्यूटेशन नहीं किया गया.

शिकायतकर्ता जब म्यूटेशन की प्रगति जानने बुढ़मू अंचल कार्यालय पहुंचे तो अंचलाधिकारी ने उन्हें भू-राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार से मिलने को कहा. शिकायतकर्ता के अनुसार राजेश कुमार ने पहले म्यूटेशन की प्रक्रिया का हवाला दिया और फिर कहा कि काम कराने के लिए 80 से 90 हजार रुपये देने होंगे. बाद में कम राशि देने पर भी काम कराने का भरोसा दिलाया गया.

इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोबारा अंचलाधिकारी से मुलाकात की, वहां भी उन्हें राजेश कुमार से ही बात करने को कहा गया. उसी दौरान राजेश कुमार ने अपने भाई गौतम कुमार से बातचीत कराने को कहा. गौतम कुमार ने शिकायतकर्ता से कहा कि फिलहाल 10 हजार रुपये दे दीजिए, यह पहली किस्त होगी. इसके बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और पूरी राशि मिलने पर काम पूरा कर दिया जाएगा.

एसीबी ने सत्यापन में पाया आरोप सही