धौलपुर में एसीबी कार्रवाई: डिस्कॉम के एसई समेत दो गिरफ्तार, परिवादी से बहाली की एवज ले रहे थे 1.75 लाख रिश्वत

धौलपुर: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित डिस्कॉम कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार को 1 लाख 75 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. रिश्वत परिवादी का सस्पेंशन खत्म करने की एवज में ली गई थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि कार्यालय में डिस्कॉम के एक निलंबित कर्मचारी ने शिकायत दी. परिवादी ने शिकायत दी कि उसे बहाल करने की एवज में डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा एवं कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार दो लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं. परिवादी और अधीक्षण अभियंता के बीच एक लाख 75 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. इस शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया. मामला सही पाए जाने पर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की जाल बुना गया.