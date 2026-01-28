ETV Bharat / state

धौलपुर में एसीबी कार्रवाई: डिस्कॉम के एसई समेत दो गिरफ्तार, परिवादी से बहाली की एवज ले रहे थे 1.75 लाख रिश्वत

डिस्कॉम अधिकारियों ने निलंबित कर्मचारी को बहाल करने की एवज में दो लाख रुपए मांगे, लेकिन पौने दो लाख में सौदा तय हुआ.

ACB action in Dholpur
धौलपुर में एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 6:26 PM IST

धौलपुर: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित डिस्कॉम कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार को 1 लाख 75 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. रिश्वत परिवादी का सस्पेंशन खत्म करने की एवज में ली गई थी.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि कार्यालय में डिस्कॉम के एक निलंबित कर्मचारी ने शिकायत दी. परिवादी ने शिकायत दी कि उसे बहाल करने की एवज में डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा एवं कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार दो लाख रुपए रिश्वत मांग रहे हैं. परिवादी और अधीक्षण अभियंता के बीच एक लाख 75 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. इस शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया. मामला सही पाए जाने पर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की जाल बुना गया.

accused is in the custody of the ACB
एसीबी के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat Dholpur)

एसीबी डीएसपी भारद्वाज ने बताया कि परिवादी ने बुधवार को डिस्कॉम कार्यालय पहुंच कर सुनियोजित तरीके से दोनों कर्मचारियों को रिश्वत की राशि दी. एसीबी की टीम ने अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा एवं कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार को रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इनसे एसीबी टीम पूछताछ कर रही है. पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

