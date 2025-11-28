ETV Bharat / state

धौलपुर में एसीबी कार्रवाई: 45 हजार रुपए रिश्वत लेते कृषि मंडी सचिव गिरफ्तार

धौलपुर में मंडी सचिव मीणा ने एक दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में घूस ली थी.

Mandi Secretary in the grip of ACB
एसीबी के शिकंजे में मंडी सचिव (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 1:42 PM IST

धौलपुर: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. ब्यूरो ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एसीबी ने सचिव से रिश्वत की राशि बरामद की और कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों व रिकॉर्ड की जांच की. एसीबी कार्रवाई से कृषि मंडी में हड़कंप मच गया.

एसीबी के एडिशनल एसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि परिवादी आढ़तिये ने एसीबी कार्यालय भरतपुर में धौलपुर मंडी सचिव के.सी. मीणा के खिलाफ 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दी. परिवादी और सचिव मीणा के बीच सौदा 45 हजार रुपए में तय हुआ. इसके बाद एसीबी ने इस मामले का भौतिक सत्यापन कराया. सत्यापन के बाद शुक्रवार को सचिव मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.रिश्वत की राशि 45 हजार रुपए भी बरामद कर ली. आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है. अनुसंधान के बाद आरोपी को भरतपुर एसीबी कोर्ट पेश किया जाएगा.

कार्यालय में अफरा-तफरी: एसीबी अधिकारी भारद्वाज ने बताया कि शिकायत मिली कि कृषि मंडी के सचिव मीणा एक दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में घूस मांग रहे हैं.सचिव मीणा ने मंडी कार्यालय में पीड़ित पक्ष से जैसे ही 45 हजार रुपए की घूस ली, पूर्व निर्धारित संकेत पाते ही एसीबी टीम ने दबिश दे दी. एसीबी ने सचिव मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. ब्यूरो टीम ने मीणा से रिश्वत की राशि बरामद की. इसके अलावा विभिन्न दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड की जांच की. मीणा ने मंडी में एक दुकान का लाइसेंस जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.एसीबी पता लगा रही है कि क्या सचिव पहले भी किसानों व व्यापारियों से अवैध वसूली में लिप्त रहा है?.कार्रवाई से कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई.

SECRETARY ARREST WITH 45 THOUSANDS
एसीबी भरतपुर टीम की कार्रवाई
BRIBE AMOUNT RECOVERED
BRIBE FOR ISSUING SHOP LICENSE
ACB ACTION IN DHOLPUR

