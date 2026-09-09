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साइबर थाना में एसीबी की दबिश, अवर निरीक्षक पुनित कुमार गौतम गिरफ्तार

गिरिडीह: साइबर थाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की दबिश पड़ी है. बरवाडीह स्थित साइबर थाना में पदास्थापित पुलिस अवर निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अवर निरीक्षक पुनित कुमार गौतम है. पुनित को धनबाद साइबर की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बुधवार की दोपहर लगभग 12 बजे हुई है. गिरफ्तारी के बाद अवर निरीक्षक को अपने साथ लेकर एसीबी धनबाद चली गई. गिरफ्तारी की पुष्टि एसीबी धनबाद ने की है.