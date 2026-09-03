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पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के मामले में छह आरोपियों को किया गिरफ्तार

पलामू में एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

ACB arrested six accused in corruption case in Palamu
एसीबी कार्यालय (पलामू) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 10:33 PM IST

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पलामूः जिला में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने गुरुवार को पलामू के छतरपुर, नौडीहा बाजार और चैनपुर के इलाके में मैराथन छापेमारी की. इस छापेमारी में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें से कई रिटायर लोक सेवक हैं और कई ठेकेदार हैं.

दरअसल, तीन दशक पहले अविभाजित बिहार के दौरान रोड निर्माण और कूप निर्माण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं. इन योजनाओं का क्रियान्वयन में पलामू के छतरपुर और नौडीहा बाजार के इलाके में हुआ था. योजनाओं की क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था. शिकायत के बाद पूरे मामले में एसीपी के टीम लंबे समय से जांच कर रही थी.

गुरुवार को अचानक एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार से जुड़े हुए आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू की. कई घंटे की छापेमारी के बाद छह आरोपियों को पकड़ा गया है. पकड़े जाने के बाद सभी आरोपियों को पलामू प्रमंडलीय एसीबी कार्यालय लाया गया था. सभी से पूछताछ के बाद देर शाम सभी को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एसीबी डीएसपी सुदर्शन आस्तिक ने कार्रवाई की पुष्टि की है. दरअसल पलामू में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी लेकर एसीबी सबसे बड़ी कार्रवाई है. जिन योजनाओं को लेकर एसीपी ने छापेमारी किया है उसमें अभी भी बड़ी संख्या में आरोपी फरार हैं.

बता दें कि ये 1996 का मामला है, 2016 में एसीबी के पास पहुंचा था. जांच के बाद पूरे मामले में एसीबी ने कार्रवाई शुरू की. भ्रष्टाचार के मामले में करीब डेढ़ दर्जन आरोपी हैं, जिनमें से छह को गिरफ्तार किया गया है.

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