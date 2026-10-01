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सिल्ली अंचल का अमीन 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, मापी के बदले मांगे थे 2 लाख और 4 डिसमिल जमीन

एसीबी का कार्यालय ( ETV BHARAT )

रांची: सीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी झारखंड की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में रांची के सिल्ली अंचल कार्यालय में तैनात अमीन विनोद लोहरा को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.