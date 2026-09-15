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चतरा में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी का बड़ा एक्शन, घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार

चतरा में एसीबी ने छापेमारी कर एक राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.

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राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर ले जाती एसीबी की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 3:31 PM IST

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चतराः जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी, हजारीबाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने सदर अंचल के हल्का-7 के राजस्व कर्मचारी सतीश प्रसाद को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. कार्रवाई सदर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी भवन में की गई. राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसके कार्यालय में दस्तावेज और संबंधित अभिलेखों को खंगालने के बाद उसे अपने साथ हजारीबाग ले गई है. इस कार्रवाई के बाद प्रखंड-अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग के एसपी आरिफ इकराम ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के नया खाप निवासी तुलसी यादव ने लिखित शिकायत की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन का म्यूटेशन कराने के एवज में राजस्व कर्मचारी सतीश प्रसाद द्वारा उनसे 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है. एसपी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपों का सत्यापन किया.

शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. मंगलवार को कर्मचारी द्वारा आवेदक से रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपये लिए जा रहे थे. इसी दौरान एसीबी की टीम ने कर्मचारी भवन में सतीश प्रसाद को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

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राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर ले जाती एसीबी की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)

एसीबी की टीम आरोपी राजस्व कर्मचारी को अग्रेतर कार्रवाई के लिए हजारीबाग ले गई है. एसपी ने बताया कि वहां आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा. गौरतलब है कि सदर अंचल का हल्का 7 दारियातू और लेम पंचायत का इलाका है.

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