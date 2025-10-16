ETV Bharat / state

सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

रांची में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है.

ACB arrested reader of City DSP for taking bribe in Ranchi
रांची एसीबी दफ्तर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सिटी डीएसपी के रीडर को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. दहेज उत्पीड़न के एक मामले को लेकर डीएसपी के रीडर के द्वारा 40 हजार रिश्वत की मांग की जा रही थी.

25 हजार के साथ गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मिथुन कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आवेदन के द्वारा यह सूचना दी थी कि रांची के सिटी डीएसपी के रीडर सुनील पासवान के द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामले में 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है.

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जब मामले की तफ्तीश की गई तो उसमें मामले को सत्य पाया. रीडर के द्वारा आवेदन कर्ता के द्वारा 25 हजार देने की बात पर सहमति बनी. एंटी करप्शन ब्यूरो के इशारे पर जैसे ही आवेदक के द्वारा रीडर को 25 हजार दिए गए उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिथुन कुमार ने अपने लिखित आवेदन में यह बताया था कि उनके बड़े भाई जितेंद्र कुमार जो वनरक्षी हैं उनके विरुद्ध रांची के चुटिया थाना में दहेज प्रतिषेध अधिनियम दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया गया है. इस कांड में आवेदक के बड़े भाई का नाम केस से हटाने और केस को हल्का करने की एवज में रीडर के द्वारा 40 हजार रुपये की मांग की गई. आवेदक रिश्वत देकर किसी भी तरह से कोई काम करवाना नहीं चाहते थे. इसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और फिर ब्यूरो के द्वारा रीडर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

इसे भी पढ़ें- लातेहार स्वास्थ्य विभाग का बीपीएम रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में एसीबी की कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

इसे भी पढे़ं- गुमला में प्रधान लेखापाल रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा

TAGGED:

CITY DSP READER ARRESTED
ACB ARRESTED READER OF CITY DSP
RANCHI
रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार
ACB ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.