सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई

रांचीः एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सिटी डीएसपी के रीडर को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. दहेज उत्पीड़न के एक मामले को लेकर डीएसपी के रीडर के द्वारा 40 हजार रिश्वत की मांग की जा रही थी.

25 हजार के साथ गिरफ्तार

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि मिथुन कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एंटी करप्शन ब्यूरो को आवेदन के द्वारा यह सूचना दी थी कि रांची के सिटी डीएसपी के रीडर सुनील पासवान के द्वारा दहेज उत्पीड़न के मामले में 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है.

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जब मामले की तफ्तीश की गई तो उसमें मामले को सत्य पाया. रीडर के द्वारा आवेदन कर्ता के द्वारा 25 हजार देने की बात पर सहमति बनी. एंटी करप्शन ब्यूरो के इशारे पर जैसे ही आवेदक के द्वारा रीडर को 25 हजार दिए गए उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला