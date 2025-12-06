ETV Bharat / state

वन भूमि घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 8 लोग गिरफ्तार

हजारीबाग: सरकारी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़े बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई. एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

हजारीबाग एसीबी के एसीपी आरिफ एकराम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि सभी गिरफ्तारियां हजारीबाग में वन भूमि घोटाले से जुड़ी हैं. सभी आरोपियों से पूछताछ की गई और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं. उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. उन्होंने यह भी बताया कि एसीबी इस मामले की तह तक जांच कर रही है, और ये गिरफ्तारियां उसी जांच का नतीजा हैं.

गिरफ्तारी से पहले सभी से लंबी पूछताछ की गई थी. इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है, जहां एसीबी ने आठ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया. शनिवार को एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में बकासपुरा के हाजी कलां, शिवपुरी के जय प्रकाश यादव, मुकुंदगंज के प्रेम साव, मुकुंदगंज में राहुल हार्डवेयर के इंद्र साव, बभनवै के शशि शेखर, संजय, मुकुंदगंज के सत्यनारायण साव और छत्रु प्रजापति शामिल हैं. ये सभी हजारीबाग के रहने वाले हैं. इन लोगों से पूछताछ के कारण पूरे दिन हजारीबाग में तनाव का माहौल रहा.

मिली जानकारी के अनुसार, एसीबी पिछले दो दिनों से हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे से जेल में पूछताछ कर रही थी. इसी पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई. अब तक वन भूमि घोटाले मामले में तीन प्रमुख लोग जेल में हैं, जिनमें विनय चौबे, कार शोरूम मालिक विनय सिंह और सदर ब्लॉक के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार शामिल हैं. तत्कालीन अंचल अधिकारी अलका कुमारी सरकारी गवाह बन गई हैं.

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120(B) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) लगाई गई हैं. पूरा मामला तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़ा है. यह भूमि घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ था. यह पता चला है कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केस नंबर 11/2025 के तहत कुल 73 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से 68 लोगों के नाम एफआईआर में हैं. यह केस 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया था.

आरोप है कि कुछ लैंड माफिया सदस्यों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन, जिसमें भूदान आंदोलन के तहत दान की गई जमीन, जंगल की जमीन, चारागाह की जमीन और अन्य सरकारी और प्राइवेट जमीन शामिल है, को अवैध रूप से खरीदा और बेचा और बाद में अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया.