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धनबाद का चर्चित रिंग रोड घोटाला: 6.32 करोड़ के मुआवजा फर्जीवाड़े में 85 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पहले 17 की हो चुकी है गिरफ्तारी

धनबाद एसीबी ने ईटीवी भारत को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नरसिंह दास की गिरफ्तारी भी उसी कांड में हुई है, जिसमें जनवरी में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी. आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये का मुआवजा हासिल किया गया था.

धनबाद रिंग रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान हुए करोड़ों रुपये के कथित मुआवजा घोटाले में यह एक और बड़ी गिरफ्तारी है. निगरानी थाना कांड संख्या 32/16 में प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए 85 वर्षीय नरसिंह दास को 5 नवंबर को गिरफ्तार किया गया. वह बिहार के अरवल जिले के परशुरामपुर गांव का रहने वाला है.

जनवरी में हुई थी 17 गिरफ्तारी

इस मामले में जनवरी 2026 में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, तत्कालीन अंचल अधिकारी विशाल कुमार, कानूनगो मिथिलेश कुमार समेत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारी, अमीन और कथित बिचौलिये भी शामिल थे. अब नरसिंह दास की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 18 हो गई है.

ये है आरोप

एसीबी की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, नरसिंह दास पर धनबाद मौजा संख्या 51 के खाता संख्या 121 और प्लॉट संख्या 1630 से संबंधित फर्जी दस्तावेज के आधार पर 6 करोड़ 32 लाख 13 हजार 585 रुपये 99 पैसे का अवैध मुआवजा हासिल करने का आरोप है. आरोप है कि 21 अक्टूबर 1970 की जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेजों में कूटरचना कर सरकारी मुआवजे की राशि प्राप्त की गई.