एसीबी ने गंगापुरसिटी बीसीएमएचओ को 25 हजार रिश्वत लेते दबोचा

सवाईमाधोपुर: जिले के गंगापुरसिटी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमएचओ) डॉ. बत्तीलाल मीणा को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी सवाईमाधोपुर के एएसपी ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता एएनएम ने आरोप लगाया था कि उसे व्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान से वापस मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने की एवज में 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. रिश्वत नहीं देने पर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था.

एएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने पर एसीबी टीम ने पहले शिकायत का सत्यापन किया, जिसमें आरोपी ने पांच हजार रुपए पहले ही ले लिए थे. शेष 25 हजार रुपए देना बाकी था. रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी ने उसे ट्रैप करने की योजना बनाई और आरोपी डॉ मीणा को गंगापुर सिटी स्थित उनके कार्यालय में परिवादी से 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते ही दबोच लिया. एसीबी टीम द्वारा दस्तावेजों की जांच, साक्ष्य संकलन और अन्य कानूनी प्रक्रिया जारी है.