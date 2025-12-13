ETV Bharat / state

चाईबासा में एसीबी की कार्रवाई: घूस लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार

चाईबासाः एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जमशेदपुर की टीम ने भवन निर्माण विभाग चाईबासा भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़े भुगतान मामले में की गई.

संबंधित योजना की कुल लागत 55 लाख रुपये थी. इसमें से 29 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था. जबकि शेष राशि के भुगतान के एवज में अभियंता द्वारा 2.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 70 हजार रुपये की मांग की जा रही थी.

जानकारी देते डीएसपी (ETV Bharat)

घूस की मांग से परेशान होकर भवन निर्माण विभाग के संवेदक रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने पूर्व नियोजित ट्रैप ऑपरेशन चलाया और अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. एसीबी द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.