चाईबासा में एसीबी की कार्रवाई: घूस लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार

चाईबासा में एसीबी ने कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया है.

ACB arrested executive engineer for accepting bribe In Chaibasa
पुलिस की गिरफ्त में अभियंता (ETV Bharat)
Published : December 13, 2025 at 4:02 PM IST

चाईबासाः एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) जमशेदपुर की टीम ने भवन निर्माण विभाग चाईबासा भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नारकोटिक्स विभाग के भवन निर्माण कार्य से जुड़े भुगतान मामले में की गई.

संबंधित योजना की कुल लागत 55 लाख रुपये थी. इसमें से 29 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था. जबकि शेष राशि के भुगतान के एवज में अभियंता द्वारा 2.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 70 हजार रुपये की मांग की जा रही थी.

जानकारी देते डीएसपी (ETV Bharat)

घूस की मांग से परेशान होकर भवन निर्माण विभाग के संवेदक रितेश चिरानिया ने एसीबी जमशेदपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने पूर्व नियोजित ट्रैप ऑपरेशन चलाया और अभियंता को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. एसीबी द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम ने अभियंता के कार्यालय के पास स्थित आवास की भी जांच की. इसके पश्चात अभियंता को पूछताछ के लिए एसीबी जमशेदपुर कार्यालय ले जाया गया. इस कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी इंद्रदेव राम ने किया. इस टीम में इंस्पेक्टर जयराम प्रसाद, इंस्पेक्टर कल्याण बिरुली, एएसआई मनोज कुमार सिंह, मनीष कुमार राम, अरुण कुमार मंडल तथा कार्यदंडाधिकारी सह सीओ जमशेदपुर मनोज कुमार शामिल रहे.

संपादक की पसंद

