सिमडेगा में रिश्वत लेते मुंशी रंगेहाथ गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा
सिमडेगा में एसीबी ने मुंशी को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.
Published : December 2, 2025 at 7:30 PM IST
रांचीः एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम ने झारखंड के सिमडेगा से होम गार्ड के एक मुंशी को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. मुंशी श्याम कुमार गुप्ता के द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी.
क्या है पूरा मामला
एसीबी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सिमडेगा के शाहपुर डीपा टोली निवासी बोनिफास डुंगडुंग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में आवेदन देकर शिकायत की थी कि श्याम कुमार गुप्ता, मुंशी, गृहरक्षक वाहिनी कार्यालय सिमडेगा द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. बोनिफास डुंगडुंग रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. जांच के क्रम में आरोपों की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची की टीम ने मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.
मामला दर्ज
एसीबी के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के हाथ से रिश्वत की रकम बरामद की गई. इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची थाना कांड संख्या-21/25, दिनांक 01.12.2025 को दर्ज की गई. आरोपी श्याम कुमार गुप्ता वर्तमान में गृहरक्षक वाहिनी कार्यालय, सिमडेगा में मुंशी पद पर कार्यरत है.भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 7(a) के तहत मामला दर्ज कर उक्त अभियुक्त के खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.
इसे भी पढ़ें- सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई
इसे भी पढे़ं- पलामू के चैनपुर अंचल कार्यालय का बड़ा बाबू गिरफ्तार, नकल देने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप
इसे भी पढ़ें- अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का ‘छप्परफाड़’ खेल, पक्के घर का सपना रिश्वत की नींव में धंसा!