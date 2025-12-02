ETV Bharat / state

सिमडेगा में रिश्वत लेते मुंशी रंगेहाथ गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा

रांचीः एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम ने झारखंड के सिमडेगा से होम गार्ड के एक मुंशी को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया है. मुंशी श्याम कुमार गुप्ता के द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी.

क्या है पूरा मामला

एसीबी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सिमडेगा के शाहपुर डीपा टोली निवासी बोनिफास डुंगडुंग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची में आवेदन देकर शिकायत की थी कि श्याम कुमार गुप्ता, मुंशी, गृहरक्षक वाहिनी कार्यालय सिमडेगा द्वारा कमान पत्र निर्गत करने के एवज में 5000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है. बोनिफास डुंगडुंग रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. जांच के क्रम में आरोपों की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची की टीम ने मुंशी श्याम कुमार गुप्ता को 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

मामला दर्ज