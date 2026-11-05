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पलामू में ACB ने की कार्रवाई, होमगार्ड कार्यालय का मुंशी घुस लेने के आरोप में गिरफ्तार

ACB की गिरफ्त में आरोपी मुंशी ( ETV Bharat )

पलामू: जिले के होमगार्ड में तैनात मुंशी को घूस लेने के आरोप में पलामू प्रमंडलीय एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है. होमगार्ड कार्यालय में तैनात मुंशी साकेश कुजूर उर्फ सकेंद्र होमगार्ड के जवान को कमान देने के नाम पर 10 हजार रुपये घूस ले रहा था. पूरी कार्रवाई को लेकर पलामू प्रमंडलीय एसीबी की टीम ने एक बयान जारी किया है और गिरफ्तारी की जानकारी साझा की है.

पलामू प्रमंडलीय एसीबी को होमगार्ड के एक जवान ने शिकायत की थी कि वह कमान को लेकर एक अधिकारी से मिला था. इसके बाद उस अधिकारी ने मुंशी सकेंद्र और तुलसी से मुलाकात करने को कहा था. इसी दौरान सकेंद्र और तुलसी ने कमान की एवज में 10 हजार रुपये घूस मांगा और कहा कि अधिकारी का आदेश है.