शिकंजे में समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का लिपिक, एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

दुमकाः संथाल परगना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने जामताड़ा जिला के झारखंड शिक्षा परियोजना के समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरव कुमार को छह हजार रुपया रंगेहाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. सौरभ रास बिहारी झा नामक संकुल साधन सेवी से मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने के लिए रुपए ले रहे थे. टीम ने गिरफ्तार लिपिक को दुमका स्थित एसीबी कार्यालय लेकर पहुंची.

रिश्वत की मांग पर एसीबी से थी शिकायत

दरअसल रासबिहारी झा जो जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना अन्तर्गत संकुल साधन सेवी के रूप में कार्यरत हैं. उनके मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने को लेकर जामताड़ा स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरभ कुमार ने आठ हजार रुपया का रिश्वत की मांग की थी.

दुमका में ACB की कार्रवाई (ETV Bharat)

रासबिहारी झा रिश्वत देना नहीं देना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने दुमका जाकर एसीबी कार्यालय में इसकी शिकायत की. जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका थाना कांड संख्या 04/25 दर्ज किया गया. केस होने के बाद एसीबी टीम के द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया. इस सत्यापन में आरोपी सौरभ कुमार के द्वारा आठ हजार रुपये घूस मांगने की पुष्टि हुई. इसमें छह हजार काम करने से पहले और दो हजार काम होने के बाद की डिमांड थी.