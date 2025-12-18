ETV Bharat / state

शिकंजे में समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का लिपिक, एसीबी ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने के एवज में रुपये लेते हुए एक लिपिक को एसीबी ने शिकंजे में लिया है.

ACB arrested clerk of Samagra Shiksha Abhiyan office for accepting bribe In Dumka
ACB के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 4:48 PM IST

दुमकाः संथाल परगना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने जामताड़ा जिला के झारखंड शिक्षा परियोजना के समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरव कुमार को छह हजार रुपया रंगेहाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. सौरभ रास बिहारी झा नामक संकुल साधन सेवी से मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने के लिए रुपए ले रहे थे. टीम ने गिरफ्तार लिपिक को दुमका स्थित एसीबी कार्यालय लेकर पहुंची.

रिश्वत की मांग पर एसीबी से थी शिकायत

दरअसल रासबिहारी झा जो जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना अन्तर्गत संकुल साधन सेवी के रूप में कार्यरत हैं. उनके मानदेय भुगतान की स्वीकृति पत्र देने को लेकर जामताड़ा स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लिपिक सौरभ कुमार ने आठ हजार रुपया का रिश्वत की मांग की थी.

ACB arrested clerk of Samagra Shiksha Abhiyan office for accepting bribe In Dumka
दुमका में ACB की कार्रवाई (ETV Bharat)

रासबिहारी झा रिश्वत देना नहीं देना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने दुमका जाकर एसीबी कार्यालय में इसकी शिकायत की. जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दुमका थाना कांड संख्या 04/25 दर्ज किया गया. केस होने के बाद एसीबी टीम के द्वारा मामले का सत्यापन कराया गया. इस सत्यापन में आरोपी सौरभ कुमार के द्वारा आठ हजार रुपये घूस मांगने की पुष्टि हुई. इसमें छह हजार काम करने से पहले और दो हजार काम होने के बाद की डिमांड थी.

दुमका एसीबी के डीएसपी ने कहा कि लिपिक सौरभ कुमार के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है. जामताड़ा स्थित समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय से सौरभ कुमार को छह हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया है.

समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय से हुई गिरफ्तारी

आरोपी सौरभ कुमार द्वारा आवेदक रासबिहारी झा को आज गुरुवार को रिश्वत की पहली किश्त छह हजार रुपये के साथ समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय जामताड़ा बुलाया गया था. इधर एसीबी ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाया और छह हजार रुपए रिश्वत लेते सौरभ कुमार को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया.

