जमाबंदी के नाम सीआई मांग रहे थे रिश्वत, एसीबी ने दबोचा

भ्रष्टाचार के खिलाफ गिरिडीह में कार्रवाई हुई है.

ACB arrested circle inspector along with associate on charges of accepting bribe In Giridih
एसीबी के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
गिरिडीहः एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) धनबाद की टीम ने एक बार फिर से गिरिडीह में दबिश दी है. टीम ने यहां बेंगाबाद अंचल ऑफिस में छापा मारा है. टीम ने अंचल के निरीक्षक (सीआई) सुरेन्द्र यादव और उनके सहयोगी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों को छह हजार रुपए रिश्वत के आरोप ने पकड़ा गया है. यह कार्रवाई धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में की गई है.

एसीबी की टीम के द्वारा बताया गया कि एसपी एसीबी के पास लक्ष्मी कुमार वर्णवाल ने आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल के नाम से गिरिडीह जिला अतर्गत बेंगाबाद अंचल के मौजा मोतीलेदा, खाता संख्या -74, खेसरा-4045, रकवा-7.34 डीसमिल जमीन है. उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह में आवेदन दिया था.

एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह द्वारा आवेदन को अंचल कार्यालय, बेंगाबाद भेजा गया. जब अंचलाधिकारी से मिले तो उन्हेंने मोतीलेदा पंचायत के कर्मचारी सुरेन्द्र यादव के पास भेजा. 16 दिसम्बर को जब ये कर्मचारी सुरेन्द्र यादव से बात की तो दाखिल खारिज के लिए 15000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया.

ACB arrested circle inspector along with associate on charges of accepting bribe In Giridih
गिरिडीह में एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat)

सत्यापन के बाद हुई कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद एसपी एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर टीम गठित कर छापेमारी की. विभाग के द्वारा जारी प्रेस रिलीज ने यह बताया गया कि प्राथमिकी अभियुक्त अंचल निरीक्षक सुरेन्द्र यादव (पिता- रामजी महतो, पता-ग्राम अगईयां, पीरटाङ, पोस्ट-विशनपुर थाना-पीरटांड़) एवं अप्राथमिकी अभियुक्त मुकेश कुमार (दलाल) को परिवादी से 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

संपादक की पसंद

