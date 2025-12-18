ETV Bharat / state

जमाबंदी के नाम सीआई मांग रहे थे रिश्वत, एसीबी ने दबोचा

गिरिडीहः एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) धनबाद की टीम ने एक बार फिर से गिरिडीह में दबिश दी है. टीम ने यहां बेंगाबाद अंचल ऑफिस में छापा मारा है. टीम ने अंचल के निरीक्षक (सीआई) सुरेन्द्र यादव और उनके सहयोगी मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों को छह हजार रुपए रिश्वत के आरोप ने पकड़ा गया है. यह कार्रवाई धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में की गई है.

एसीबी की टीम के द्वारा बताया गया कि एसपी एसीबी के पास लक्ष्मी कुमार वर्णवाल ने आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि लक्ष्मी कुमारी वर्णवाल के नाम से गिरिडीह जिला अतर्गत बेंगाबाद अंचल के मौजा मोतीलेदा, खाता संख्या -74, खेसरा-4045, रकवा-7.34 डीसमिल जमीन है. उक्त जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह में आवेदन दिया था.

एलआरडीसी कार्यालय, गिरिडीह द्वारा आवेदन को अंचल कार्यालय, बेंगाबाद भेजा गया. जब अंचलाधिकारी से मिले तो उन्हेंने मोतीलेदा पंचायत के कर्मचारी सुरेन्द्र यादव के पास भेजा. 16 दिसम्बर को जब ये कर्मचारी सुरेन्द्र यादव से बात की तो दाखिल खारिज के लिए 15000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया.