लातेहार में एसीबी की कार्रवाई, गारू प्रखंड का अंचल अमीन रिश्वत लेते गिरफ्तार

लातेहारः जिला के गारू अंचल कार्यालय में पदस्थापित अंचल अमीन मुनिदेव सिंह को पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 7 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. अंचल अमीन एक व्यक्ति से जमीन मापी के नाम पर रिश्वत ले रहा था. इस संबंध में पूछने पर एसडीएम विपिन दुबे ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से उन्हें अंचल अमीन की गिरफ्तारी की सूचना मिली है.

दरअसल गारू प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले विशाल कुमार को अपने जमीन को ऑनलाइन करवाना था. इसके लिए सभी प्रकार के कागजी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकारी शुल्क की रसीद भी कटवा ली थी. परंतु अंचल अमीन जमीन मापी के बदले लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे. काफी परेशान होकर सूचक में इसकी सूचना पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और मदद की गुहार लगाई.

अमीन रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

शिकायत के बाद एसीबी की टीम में अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि सूचक के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह सत्य है. अंचल अमीन के द्वारा कम से कम 7 हजार रुपए रिश्वत की मांग की. इसके बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर सूचक को 7 हजार रुपए देकर अंचल अमीन के पास भेजा. अंचल अमीन ने जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अंचल अमीन की गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीएम विपिन दुबे ने की है.