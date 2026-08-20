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पश्चिमी सिंहभूम में ACB की बड़ी कार्रवाई, बंदगांव थाना प्रभारी 15 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

पश्चिम सिंहभूम में एसीबी ने 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते बंदगांव थाना प्रभारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

Bandgaon police station Incharge arrested
गिरफ्तार थाना प्रभारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी टीम ने बंदगांव थाना प्रभारी एवं सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. एसीबी डीएसपी इंद्रदेव राम ने कार्रवाई की जानकारी दी है.

जानकारी के अनुसार, बंदगांव थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी का नाम हटाने के बदले थाना प्रभारी मनीष कुमार ने कथित रूप से 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. इससे परेशान व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई.

पश्चिमी सिंहभूम में ACB की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले का सत्यापन किया. रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद टीम ने शिकायतकर्ता की मदद से जाल बिछाया. तय योजना के मुताबिक जैसे ही मनीष कुमार ने 15 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की, मौजूद एसीबी टीम ने उन्हें तत्काल रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी सब-इंस्पेक्टर को एसीबी के साथ ले जाया गया. उनसे पूछताछ की जा रही है और रिश्वतखोरी से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की यह महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है. पुलिस अधिकारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने से मामला चर्चा में है. पूरी तस्वीर आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी.

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