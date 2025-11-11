ETV Bharat / state

जयपुर-सवाई माधोपुर में एसीबी की कार्रवाई, सहायक सचिव और उप परियोजना निदेशक गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को परिवादी ने एक शिकायत दी. जिसमें बताया कि उसकी फर्म का मंडी लाइसेंस बनवाने की एवज में सहायक सचिव इंद्रसिंह मीणा द्वारा रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है. इस पर एसीबी ने गोपनीय तरीके से शिकायत का सत्यापन करवाया. जिसमें शिकायत सही पाई गई. इसके बाद मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

जयपुर/सवाई माधोपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को जयपुर की सूरजपोल कृषि मंडी में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सहायक सचिव को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. उसने एक फर्म का मंडी लाइसेंस बनवाने के बदले यह रिश्वत ली. परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने यह एक्शन लिया है.

उन्होंने बताया कि डीआईजी अनिल कायल के निर्देशन में, एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में गठित टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और जैसे ही परिवादी ने आरोपी को रिश्वत की रकम दी. एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है.

एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में आरोपी से पूछताछ जारी है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे करवाई की जाएगी.

सवाई माधोपुर में उप परियोजना निदेशक 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार : जिला मुख्यालय के कृषि विभाग सवाई माधोपुर में पदस्थापित अनुपम गोयल, उप परियोजना निदेशक को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में आज कार्रवाई करते हुए अनुपम गोयल, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने बताया कि एसीबी के सीनियर अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई.