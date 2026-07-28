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करनाल में ASI 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, दो महीने पहले हुआ था प्रमोशन

ACB arrested ASI Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंजपुरा थाना में तैनात एएसआई अनुज को ₹10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर जमीन के रास्ते से जुड़े विवाद में कार्रवाई और मामले को निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और आरोपी को रकम लेते ही दबोच लिया. खास बात यह है कि आरोपी पुलिसकर्मी करीब दो महीने पहले ही हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर पदोन्नत हुआ था. ₹50 हजार से शुरू हुई सौदेबाजी, ₹20 हजार में हुआ समझौता: रिंडल गांव निवासी शिकायतकर्ता ऋषिपाल के अनुसार गांव में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. उन्होंने इस मामले में पुलिस से जांच की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि बाद में कार्रवाई करने के नाम पर पहले ₹50 हजार की मांग की गई, जो बाद में ₹20 हजार पर तय हुई. शिकायतकर्ता ने बताया कि ₹10 हजार एक दिन पहले और बाकी ₹10 हजार आज दिए जाने थे. दोनों बार पैसे थाने के रसोईघर में एएसआई अनुज को सौंपे गए. आरोपी लगातार मामले को लंबित रखकर रिश्वत की मांग कर रहा था. करनाल में ASI 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat) एसीबी के जाल में फंसा आरोपी: जब शिकायतकर्ता को यकीन हो गया कि बिना रिश्वत दिए कार्रवाई नहीं होगी, तब उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने पूरी रणनीति तैयार की और जैसे ही आरोपी ने दूसरी किश्त के ₹10 हजार लिए, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई.