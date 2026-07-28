करनाल में ASI 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, दो महीने पहले हुआ था प्रमोशन
एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंजपुरा थाना में तैनात एएसआई अनुज को ₹10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
Published : July 28, 2026 at 8:06 PM IST
करनाल: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंजपुरा थाना में तैनात एएसआई अनुज को ₹10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर जमीन के रास्ते से जुड़े विवाद में कार्रवाई और मामले को निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और आरोपी को रकम लेते ही दबोच लिया. खास बात यह है कि आरोपी पुलिसकर्मी करीब दो महीने पहले ही हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर पदोन्नत हुआ था.
₹50 हजार से शुरू हुई सौदेबाजी, ₹20 हजार में हुआ समझौता: रिंडल गांव निवासी शिकायतकर्ता ऋषिपाल के अनुसार गांव में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. उन्होंने इस मामले में पुलिस से जांच की मांग की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. आरोप है कि बाद में कार्रवाई करने के नाम पर पहले ₹50 हजार की मांग की गई, जो बाद में ₹20 हजार पर तय हुई. शिकायतकर्ता ने बताया कि ₹10 हजार एक दिन पहले और बाकी ₹10 हजार आज दिए जाने थे. दोनों बार पैसे थाने के रसोईघर में एएसआई अनुज को सौंपे गए. आरोपी लगातार मामले को लंबित रखकर रिश्वत की मांग कर रहा था.
एसीबी के जाल में फंसा आरोपी: जब शिकायतकर्ता को यकीन हो गया कि बिना रिश्वत दिए कार्रवाई नहीं होगी, तब उसने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने पूरी रणनीति तैयार की और जैसे ही आरोपी ने दूसरी किश्त के ₹10 हजार लिए, टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई.
पहले भी विवादों में रह चुका है कुंजपुरा थाना: गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कुंजपुरा थाना रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है. इसी थाने के दो अन्य अधिकारी भी पूर्व में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में गिरफ्तार हो चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर थाना सवालों के घेरे में आ गया है.
जांच अधिकारी बोले- अन्य लोगों की भूमिका भी होगी जांच: एसीबी करनाल के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद ने बताया कि "शिकायतकर्ता के परिवार के खिलाफ कुंजपुरा थाने में एक शिकायत लंबित थी, जिसकी जांच एएसआई अनुज कर रहा था. आरोप है कि उसी शिकायत को डिस्पोज करने के नाम पर आरोपी ने ₹20 हजार की रिश्वत मांगी थी. ₹10 हजार वो पहले ले चुका था, जबकि आज शेष ₹10 हजार लेते समय उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया. मामला जमीन के रास्ते के विवाद से जुड़ा है और अब यह भी जांच की जाएगी कि इस पूरे प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
एसीबी की आमजन से अपील: इंस्पेक्टर अरविंद ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 या हेल्पलाइन 1800-180-2022 पर दें."
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