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अलवर में 10 हजार घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार एएसआई... केस से नाम निकालने की एवज में मांगे थे 25 हजार

अलवर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अरावली विहार थाने के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) शंकर लाल शर्मा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी एएसआई पर परिवादी के बेटे का नाम मुकदमे से हटाने, मारपीट नहीं करने और मामले में मदद करने के बदले 25 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी ने शिकायत दी थी कि अरावली विहार थाने में दर्ज एक मुकदमे में जांच अधिकारी एएसआई शंकर लाल शर्मा परिवादी के लड़के का नाम मुकदमे से निकालने एवं मारपीट नहीं करने तथा मदद करने की एवज में 25 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है. परिवादी ने बताया कि आरोपी एएसआई ने 13 जुलाई को परिवादी के घर जाकर 5 हजार रुपए ले लिए और शेष 20 हजार रुपए शाम तक लाने का दबाव बनाया. शिकायत के बाद एसीबी चौकी अलवर प्रथम ने मामले का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी व सह परिवादी से 10 हजार रुपए रिश्वत लेना स्वीकार किया और बाकी 10 हजार रुपए बाद में देने की मांग की.

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