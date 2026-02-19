ETV Bharat / state

रांची में एसीबी की कार्रवाई, सिल्ली अंचल कार्यालय का अमीन रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

रांचीःएंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के सिल्ली अंचल कार्यालय में कार्यरत अमीन को आठ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अमीन गणेश महतो एक व्यक्ति से जमीन मापी के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था. जिसकी लिखित शिकायत एसीबी में की गई थी.

एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार परिवादी रांची के सिल्ली निवासी वासुदेव महतो ने एसीबी में लिखित शिकायत दी थी कि अमीन गणेश महतो के द्वारा उनकी जमीन की नापी, रिपोर्ट और नक्शा के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है. वासुदेव महतो किसी भी हाल में रिश्वत देकर काम करवाना नहीं चाहता था. जिसके बाद उन्होंने मामले की लिखित शिकायत एसीबी में की. शिकायत मिलने के बाद एसीबी के पदाधिकारियों ने मामले की जांच की तो शिकायत सत्य पाई गई.

आठ हजार रुपये मांगी थी रिश्वत

अमीन ने वासुदेव महतो से जमीन की मापी और नशे को लेकर बड़ी रकम की मांग की थी, लेकिन वासुदेव महतो ने जब कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तब 8000 में बात बनी. पैसे देने की बात वासुदेव महतो के द्वारा एसीबी को बताई गई. जिसके बाद अमीन को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार को रिश्वत लेते उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

एसीबी की ओर से जारी की गई सूचना

आरोपी अमीन को गिरफ्तार करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में पूरी जानकारी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है. प्रेस रिलीज के अनुसार सिल्ली अंचल कार्यालय में कार्यरत अमीन गणेश महतो द्वारा दिनांक-10.02.2026 को आवेदित भूमि की नापी की गई. नापी करने के पश्चात सिल्ली अंचल के अमीन गणेश द्वारा नापी रिपोर्ट और नक्शा के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी. परिवादी रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहता था. जिसके बाद उन्होंने एसीबी को आवेदन दिया.