फरीदाबाद में एडिशनल एसएचओ रिश्वत लेता गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने 40 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा

एंटी करप्शन ब्यूरो ने फरीदाबाद के छांयसा थाने में तैनात एडिशनल एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 3:40 PM IST

फरीदाबाद: एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने छांयसा थाने में तैनात एडिशनल एसएचओ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस अधिकारी एक सड़क हादसे के मामले में कार्रवाई के बदले पैसे मांग रहा था.

एडिशनल एसएचओ रिश्वत लेता गिरफ्तार: फरीदाबाद के छांयसा थाना क्षेत्र में एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर एडिशनल एसएचओ एसआई प्रदीप को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे से जुड़े मामले में दोनों पक्षों के बीच पहले ही आपसी समझौता हो चुका था. इसके बावजूद पुलिस अधिकारी ने मुकदमा रद्द करने और मामले में कार्रवाई ना करने के बदले 40 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

सड़क हादसे के मामले में मांगे थे 40 हजार: पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की, जिसके बाद एसीबी ने पूरे मामले की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप प्लान तैयार किया. तय योजना के मुताबिक शिकायतकर्ता को आरोपी पुलिस अधिकारी को पैसे देने के लिए भेजा गया. जैसे ही एसआई प्रदीप ने रिश्वत की रकम ली, एसीबी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी से पूछताछ जारी: कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है. साथ ही पूरे मामले की गहराई से जांच भी जारी है. फिलहाल एसीबी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है. एसीबी अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

