झालावाड़ में एसीबी कार्रवाई: क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं चालक 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
दो कर्मचारियों पर गाड़ियों को वन विभाग से संबंधित अनुमति एवं पास कराने के बदले बंधी के रूप में रिश्वत लेने का आरोप है.
Published : July 4, 2026 at 4:53 PM IST
झालावाड़: जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी और विभागीय वाहन चालक को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया. कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी झालावाड़ की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने किया.
एसीबी झालावाड़ के पुलिस निरीक्षक साजिद खान ने बताया कि एसीबी टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम रेगर तथा विभागीय सरकारी गाड़ी के चालक फिरोज को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया. दोनों पर आरोप है कि वे गाड़ियों को वन विभाग से संबंधित अनुमति एवं पास कराने के बदले बंधी के रूप में रिश्वत ले रहे थे. उन्होंने बताया कि रायपुर के एक व्यापारी ने दोनों के रिश्वत मांगने की शिकायत ब्यूरो में की. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की. तय योजना के अनुसार झालावाड़ के मामा भांजा स्थित वन विभाग कार्यालय में परिवादी ने आरोपियों को 15 हजार रुपए रिश्वत दी. इसके तुरंत बाद पहले से मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया.
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आरोपियों से पूछताछ: एसीबी झालावाड़ की एएसपी प्रेरणा शेखावत की निगरानी में टीम ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. रिश्वत की राशि बरामद कर ली है. एसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी लंबे समय से मासिक बंधी वसूल रहे थे या नहीं. इस पूरे मामले में अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका की भी जांच हो रही है. आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा सकती है.
न्यायालय में किया जाएगा पेश: भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की कार्रवाई को जिले में बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है, रिश्वतखोरी मामलों में किसी भी स्तर पर लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. मामले में आगे की जांच जारी है. एसीबी जल्द आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी.
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