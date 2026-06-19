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चिकन शॉप का लाइसेंस देने के बदले मांगे 6 हजार रुपए, पांच हजार की घूस लेते पशुधन सहायक ट्रैप

एसीबी ने अपील की है कि एसीबी की हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है.

ACB Arreset Nigam Employee
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी (हल्की हरी शर्ट में) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 5:34 PM IST

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जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को जयपुर नगर निगम में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी की टीम ने पशुधन सहायक को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उसने चिकन शॉप का लाइसेंस जारी करने के एवज में छह हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी को कर दी. एसीबी ने नगर निगम कार्यालय में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है.

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर ने शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए जयपुर नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के पशुधन सहायक सुरेंद्र कुमावत को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

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परिवादी ने दी चौकी पर शिकायत: उन्होंने बताया कि एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई चौकी को परिवादी ने एक शिकायत दी थी. जिसमें उसने बताया कि उसकी चिकन शॉप का लाइसेंस जारी करने के बाद लाइसेंस जारी करने की एवज में छह हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है. इस पर डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन और एएसपी महावीर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को सीआई रघुवीर शरण ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और पशुधन सहायक सुरेंद्र कुमावत को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

हेल्पलाइन और WhatsApp पर भी दे सकते हैं शिकायत: उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करेगी. उन्होंने आमजन से अपील की है कि एसीबी की हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है.

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