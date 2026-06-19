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चिकन शॉप का लाइसेंस देने के बदले मांगे 6 हजार रुपए, पांच हजार की घूस लेते पशुधन सहायक ट्रैप

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी (हल्की हरी शर्ट में) ( ETV Bharat Jaipur )