बूंदी में एसीबी ने हिंडोली पंचायत में रिश्वत लेते पंचायत प्रसार अधिकारी को गिरफ्तार किया, बीडीओ फरार

एसीबी कार्रवाई की भनक लगते ही हिंडोली के विकास अधिकारी कार्यालय से चले गए. जांच में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी संभावना है.

panchayat Officer arrested in bribe
पंचायत समिति कार्यालय हिंडोली (ETV Bharat Bundi)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 27, 2026

बूंदी: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को हिंडोली पंचायत समिति में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रगति प्रसार अधिकारी देवराज मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी को शिकायत मिली थी कि आरोपी अधिकारी बड़ ग्राम पंचायत का निरीक्षण नहीं करने की एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत की मांग रहा था, जिसमें से 20 हजार रुपए रिश्वत लेते समय उसे धर दबोचा गया. एसीबी के अनुसार यह रकम हिंडोली के बीडीओ पीयूष जैन के लिए मांगी गई थी, जो कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गए.

एसीबी के उपाधीक्षक हरीश भारती ने बताया कि शिकायतकर्ता ने परेशान होकर एसीबी से संपर्क किया था. तय योजना के तहत फरियादी द्वारा रिश्वत की पहली किस्त सौंपते ही आरोपी अधिकारी मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया. एसीबी ने बीडीओ कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए. इसकी जांच से अन्य अधिकारियों की संलिप्तता का पता चलने की भी संभावना है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.इस कार्रवाई से पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया. फिलहाल, एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है.

बीडीओ कार्यालय से हुए फरार: भारती ने बताया कि एसीबी की कार्रवाई के दौरान आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. इधर, ‎एसीबी की इस कार्रवाई की भनक लगते ही हिंडोली के बीडीओ पीयूष जैन कार्यालय से फरार हो गए. टीम के पहुंचने से पहले ही उन्हें कार्रवाई की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद वे मौके से निकल गए. एसीबी की टीम ने बीडीओ कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. इन दस्तावेजों से पूरे प्रकरण में अन्य अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कई अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. साथ ही अन्य संलिप्त अधिकारियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है.

