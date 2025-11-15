झुंझुनू में ACB की कार्रवाई, हेड कांस्टेबल 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी ने ये रिश्वत परिवादी से केस में नाम निकालने के एवज में मांगी थी.
Published : November 15, 2025 at 3:21 PM IST
झुंझुनू: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुहाना थाना क्षेत्र में तैनात हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में गठित टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दी.
डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि परिवादी की शिकायत के आधार पर एसीबी ने ट्रैप लगाया था. बुहाना थाने में परिवादी, उसके भाई और चाचा के खिलाफ आपसी विवाद से संबंधित मामला दर्ज है, जिसकी जांच संतोष कुमारी कर रही थीं. जांच में भाई का नाम हटाने और गिरफ्तारी रोकने के एवज में उन्होंने पहले 30,000 रुपये की मांग की थी. बातचीत के बाद सौदा 20,000 रुपये में तय हुआ.
उन्होंने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के तहत 10 नवंबर को 3,000 रुपये और 14 नवंबर को 7,000 रुपये पहले ही ले चुकी थी. आज निर्धारित स्थान पर पहुंचते ही संतोष कुमारी ने परिवादी से राशि ली और उसे अपने स्वेटर की दाहिनी जेब में रख लिया. एसीबी टीम ने तुरंत छापा मारकर रिश्वत की राशि बरामद कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
यह झुंझुनूं एसीबी की सात दिन के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले चिड़ावा क्षेत्र में दो आरोपियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया था. एसीबी की सतर्कता से पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं.