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जल जीवन मिशन घोटाला: पूर्व पीएचईडी मंत्री डॉ. महेश जोशी को एसीबी ने किया गिरफ्तार, 960 करोड़ के घोटाले का आरोप

जयपुर : हर घर तक नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में 960 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आज बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में एसीबी ने आज पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है. विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आज डॉ. जोशी को गिरफ्तार किया है. एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि पूर्व मंत्री डॉ. महेश जोशी को आज अल सुबह 5 बजे जयपुर स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया है. घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है.

ईडी पहले कर चुकी गिरफ्तार, 7 माह जेल में रहे : जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर रही है. ईडी ने महेश जोशी को इस मामले में अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद वे करीब सात महीने जेल में रहे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 3 दिसंबर, 2025 को जमानत मिली थी. इस मामले में महेश जोशी पर पीएचईडी मंत्री रहते टेंडर जारी करने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है. एसीबी ने महेश जोशी के खिलाफ 2024 में प्राथमिकी दर्ज की थी.