ACB Trap: पटवारी ने नामांतरण खोलने के बदले मांगी रिश्वत, एक लाख की घूस लेते पकड़ा गया दलाल
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आलीसर पटवारी के दलाल को दबोचा.
Published : July 3, 2026 at 6:52 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और पटवारी के दलाल को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. उसने परिवादी से चाय की थड़ी पर रिश्वत की रकम ली. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई चौकी ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पटवार हलका आलीसर (जिला जयपुर) के पटवारी सुरेंद्र स्वामी के दलाल भैरूराम यादव को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
दलाल के मार्फत पटवारी ने मांगी रिश्वत : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ को परिवादी ने शिकायत दी कि उसने आलीसर पटवार हल्के में चारणवास आलीसर (चौमू) में दिसंबर 2025 में जमीन खरीदी थी. उसी समय रजिस्ट्री करवाई थी. वहां का पटवारी सुरेंद्र स्वामी जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में अपने दलाल भैरूराम यादव (प्राइवेट व्यक्ति) के मार्फत एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है.
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दलाल गिरफ्तार, पटवारी की तलाश : परिवादी की शिकायत का 1 जुलाई को सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान गुरुवार की रिश्वत की रकम लेने की बात तय हुई. पटवारी के दलाल भैरूलाल यादव को एसीबी ने चौमू कस्बे में एचपी पेट्रोल पंप के पास चाय की थड़ी पर परिवादी से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. इस मामले में पटवारी सुरेंद्र स्वामी की तलाश जारी है.
एसीबी करेगी मुकदमा दर्ज : एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव व आईजी एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी भैरूराम यादव से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.
आमजन से की यह अपील : उन्होंने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24×7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें. एसीबी आमजन के वैध काम करवाने में पूरी सहायता करेगी.
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