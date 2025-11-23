छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ACB और EOW की रेड, रियल स्टेट कारोबारी और पूर्व अधिकारी के घर पहुंची टीमें
भिलाई में पूर्व आयुक्त निरंजन दास और धमतरी में रियल स्टेट कारोबारी केतन दोषी के ठिकानों पर जांच जारी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2025 at 11:16 AM IST
रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर/धमतरी: एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW की टीम ने आज सुबह सुबह 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों को टीमें खंगाल रही हैं. छापेमारी की ये कार्रवाई कई जिलों में एक साथ की गई है. जिन जिलों में छापे पड़े हैं में उनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, अंबिकापुर, धमतरी, जगदलपुर शामिल हैं. सभी जगहों पर एक साथ छापे की कार्रवाई शुरू की गई ताकि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ न किया जा सके.
भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त के घर रेड: जानकारी के मुताबिक एसीबी और इओडब्लू की टीम ने भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त आईएएस निरंजन दास के यहां भी छापा मारा है. एससीबी का टीम पूर्व अधिकारी के नेहरू नगर में बने ठिकाने पर दबिश देकर कागजातों की जांच पड़ताल कर रही है. पूर्व में भी दो बार यहां छापे की कार्रवाई हो चुकी है.
जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी पड़ा छापा: एंटी करप्शन ब्यूरो और EOW की टीम ने जगदलपुर में भी छापा मारा है. छापे की कार्रवाई से पूरे बस्तर में हड़कंप है. 2 गाड़ियों में भरकर पहुंची टीम ने एक मकान को सील कर जांच शुरू कर दी है. शुरूआती जानकारी के मुताबिक ये मकान आबकारी विभाग के सेवानिवृत अधिकारी निरंजन दास का बताया जा रहा है. जांच टीम ने पूर्व अधिकारी के रिश्तेदारों के घर पर भी दबिश दी है. खबर है कि निरंजन दास के भाई चितरंजन दास के मैत्री संघ स्थित आवास में भी टीम दस्तावेज खंगाल रही है. राज्य आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त सेवानिवृत्त आईएएस निरंजन दास आबकारी घोटाले मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं. जांच और छापे की कार्रवाई के बाद मौके से क्या कुछ मिला साफ हो पाएगा.
डीएमएफ घोटाले को लेकर रेड: रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े केतन दोषी के घर पर भी रेड की कार्रवाई की गई है. आबकारी सहित डीएमएफ घोटाले को लेकर एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है. रियल स्टेट कारोबारी केतन दोषी धमतरी की पूर्व कांग्रेस विधायक जया बहन दोषी के सुपौत्र हैं. छापे की इस कार्रवाई में कुल 10 अफसरों की टीम लगी है. पूरी कार्रवाई धमतरी शहर के महालक्ष्मी ग्रीन कालोनी में चल रही है. यहां पर केतन दोषी का आवास है.
20 ठिकानों पर एक साथ दबिश: 29 अक्टूबर को भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कुरूद अंतर्गत सिर्री गांव में एक ठेकेदार के घर छापेमारी की थी. रेड के दौरान वहां से अहम दस्तावेज मिले थे. करीब महीने भर बाद फिर एक बार छापे की कार्रवाई धमतरी में हुई है. छापे की ये कार्रवाई दुर्ग,धमतरी और जगदलपुर के अलावा बिलासपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर में भी चल रही है. करीब 20 ठिकानों पर जांच टीमों ने एक साथ दबिश दी है.
जिला खनिज न्यास निधि से जुड़े मामलों में रेड: रायपुर में भी आबकारी और जिला खनिज न्यास निधि (DMF) घोटाले की जांच जारी है. रायपुर में भी छापे की ये कार्रवाई पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास के ठिकानों पर हुई है. निरंजन दास के रिश्तेदारों के घर पर भी दबिश दी गई है. जांच टीम संदिग्ध दस्तावेजों, संपत्ति निवेश और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है.
DMF घोटाले के प्रमुख आरोपी व्यवसायी हरपाल अरोरा के रायपुर सहित कई परिसरों में भी EOW की टीम ने रेड की. जांच अधिकारी यहां लेन-देन और सप्लाई से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं. वहीं बिलासपुर के कारोबारी अशोक टुटेजा के घर और दफ्तर पर टीम ने रेड की है. टीम ने यहां से मिले दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.
सरगुजा में पशु चिकित्सक के घर पर छापा: एसीबी और EOW की टीम ने सरगुजा में पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद और सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर कार्रवाई की है. यहां से भी जो दस्तावेज मिले हैं उसको खंगाला जा रहा है. वित्तीय लेने देने के साथ DMF से जुड़े सप्लाई रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है.
कोंडागांव के कारोबारी कोणार्क जैन के घर पहुंची टीम: कोंडागांव में ACB–EOW ने कारोबारी कोणार्क जैन के घर और कार्यालयों की तलाशी ली है. कोणार्क जैन वर्ष 2019–20 के दौरान DMF सप्लाई कार्यों से जुड़े रहे हैं. टीम दस्तावेजों और कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड की जांच कर रही है.
29 अक्टूबर को भी हुई थी कार्रवाई: गौरतलब है कि इससे पहले 29 अक्टूबर को भी DMF घोटाले की जांच के तहत ACB–EOW ने 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी. रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इन्क्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर पर भी कार्रवाई की गई थी. ये दोनों कृषि कच्चा माल और खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े रहे हैं.
