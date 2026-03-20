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घूसखोरी पर जांजगीर चांपा में एसीबी का बिग एक्शन, चार कर्मचारी गिरफ्तार

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार को जांजगीर चांपा जिले में बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने जांजगीर में दो जगहों पर छापेमार कार्रवाई की. यह कार्रवाई जांजगीर और नवागढ़ में की गई. जांजगीर में CSPDCL के सहायक अभियंता, उप अभियंता और सहायक ग्रेड 1 को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. नवागढ़ पंचायत में लेखपाल को 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा. इस तरह एसीबी ने कुल चार कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.

सीएसपीडीसीएल ग्रामीण के दफ्तर मे आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेड मारा. इस कार्रवाई में सहायक अभियंता विजय नोरगे, उप अभियंता राजेंद्र शुक्ला और सहायक ग्रेड 1 देवेंद्र राठौर को खोखसा को गिरफ्तार किया. तीनों प्रदीप यादव से फ्लाइ ब्रिक्स प्लांट मे ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं. कुल 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है.

जांजगीर चांपा में एसीबी की रेड (ETV BHARAT)

नवागढ़ नगर पंचायत में भी कार्रवाई

इसके अलावा एसीबी की टीम ने नवागढ़ नगर पंचायत में तैनात लेखपाल प्रकाश जायसवाल को 8 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रकाश जायसवाल ने नवागढ़ के ठेकेदार अब्दुल वहाब से अधोसंरचना से सबंधित कार्य और मरम्मत कार्य के 2 लाख 3 हजार भुगतान के बदले 16 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. इस रिश्वत की पहली किस्त पीड़ित ने दी थी. दूसरी किश्त के लिए उसे लगातार कॉल किया जा रहा था. जिसके बाद अब्दुल वहाब ने रिश्वत देने जे बजाय मामले की शिकायत एसीबी से कर दी. आज रिश्वत के 8 हजार रुपये लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई है.