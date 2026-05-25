बेमेतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, साजा में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार
बेमेतरा के साजा में किसान से रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है. एसीबी ने यह एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 25, 2026 at 3:50 PM IST
बेमेतरा: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन लगातार जारी है. सोमवार को बेमेतरा के साजा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. पटवारी पर आरोप है कि उसने किसान से लोन बुक बनवाने के नाम पर पैसे की डिमांड की थी. किसान ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी. उसके बाद एसीबी ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
ऋण पुस्तिका के लिए मांगी रिश्वत, एसीबी ने लिया एक्शन
पूरा मामला साजा ब्लॉक के डोंगीतराई केवतरा का है. किसान नरोत्तम साहू से बंटवारे के नाम पर पटवारी ओंकार सोनवानी ने 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी. 15 हजार में सौदा तय हुआ. आज सोमवार को किसान एसीबी की टीम के साथ रिश्वत को रकम देने पटवारी कार्यालय पहुंचा. जहां पटवारी को पैसे लेते एसीबी ने धर दबोचा है.
काम में लेटलतीफी को लेकर किसान था परेशान
किसान नरोत्तम साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पटवारी ने 25 हजार की मांग की थी. 15 हजार में सौदा तय था. महीनों से पटवारी बहाना कर रहा था. जिससे परेशान होकर मैंने इसकी शिकायत एसीबी में की.
एसीबी की टीम के साथ रिश्वत के पैसे देने पटवारी के पास पहुंचा था. उसके बाद पैसे लेते एसीबी की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है- नरोत्तम साहू, पीड़ित किसान
पहले भी साजा में एसीबी ने की कार्रवाई
साल 2024 में एसीबी ने साजा में कार्रवाई की थी. यहां के भठगांव में रहने वाले दिव्यांग युवक तुकाराम ने एसीबी में शिकायत की थी. उसने शिकायत में बताया कि नगर पंचायत परपोड़ी स्थित भूमि के डायवर्सन और अनापत्ति प्रमाण पत्र के एवज में एसडीएम ने रिश्वत की मांग की थी. कुल 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. उसके बाद यह 20 हजार रुपये में तय की गई. 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते एसीबी ने एसडीएम के सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया था.