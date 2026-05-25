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ACB Action : घड़साना थाने में एसीबी का बड़ा ट्रैप, रिश्वत लेते SI रामेश्वर लाल गिरफ्तार

रिश्वत लेते एसआई गिरफ्तार ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के घड़साना थाना क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बीकानेर एसीबी की टीम ने घड़साना पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामेश्वर लाल बिश्नोई को 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप किया. कार्रवाई के बाद पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया और कई पुलिसकर्मी मौके से बाहर निकल गए. पुलिस के अनुसार यह रिश्वत साल 2025 के एक पुराने मामले में एफआर लगाने की एवज में मांगी गई थी. परिवादी से पहले 50 हजार रुपये की मांग की गई थी, जिसके बाद सौदा 20 हजार रुपये में तय हुआ. परिवादी की शिकायत पर ACB बीकानेर ने मामले का सत्यापन किया और योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. पढ़ें : ACB ने स्वास्थ्य निरीक्षक व निजी व्यक्ति को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा