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पीएम आदर्श ग्राम योजना का चेक जारी करने रिश्वत मांगने का आरोप, जनपद पंचायत सीईओ और 2 अन्य गिरफ्तार

सक्ती में बिलासपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है.

ACB ACTION IN SAKTI
एसीबी एक्शन सक्ती (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 9:31 AM IST

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सक्ती: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वीकृत राशि का चेक जारी करने के बदले 2 लाख रुपये रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है. एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) बिलासपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ निखिल कश्यप, सहायक ग्रेड-3 (बाबू) अविनाश ठाकुर और कार्यालय के भृत्य लच्छन भानु को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का चेक जारी करने रिश्वत

एसीबी ने रिश्वत की रकम बरामद कर तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. एसीबी डीएसपी अजितेश सिंह ने बताया ग्राम लिमतरा निवासी अरुण कुमार भारद्वाज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी माता ग्राम पंचायत लिमतरा की सरपंच हैं. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पंचायत में निर्मला घाट, नाली निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे.इनमें से 8 लाख रुपये का चेक जारी हो चुका था, जबकि शेष 12 लाख रुपये का चेक जारी होना बाकी था. इस संबंध में उनकी माता ने उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया था.

सक्ती में बिलासपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने शेष 12 लाख रुपये का चेक जारी करने के लिए जनपद पंचायत सक्ती के सीईओ निखिल कश्यप और बाबू अविनाश ठाकुर से संपर्क किया, तो दोनों ने चेक जारी करने के एवज में 2 लाख रुपये कमीशन के रूप में रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता था, इसलिए उसने एसीबी बिलासपुर से संपर्क किया.

1 लाख ले चुके थे 1 लाख लेना था बाकी

शिकायत के सत्यापन के दौरान एसीबी को पता चला कि आरोपी अविनाश ठाकुर ने अपने कार्यालय के भृत्य लच्छन भानु के माध्यम से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये पहले ही प्राप्त कर लिए थे. इसके बाद शेष 1 लाख रुपये की मांग की जा रही थी.

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जनपद पंचायत सीईओ, सहायक ग्रेड-3 (बाबू) और भृत्य रंगे हाथों पकड़ाए (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसीबी ने ऐसे बिछाया ट्रैप

योजना के तहत 15 जून 2026 को एसीबी की ट्रैप टीम ने शिकायतकर्ता को जनपद पंचायत कार्यालय सक्ती भेजा. आरोप है कि सीईओ निखिल कश्यप ने रिश्वत की राशि, बाबू अविनाश ठाकुर को लेने के लिए कहा, जबकि अविनाश ठाकुर ने रकम भृत्य लच्छन भानु को लेने का निर्देश दिया.जैसे ही शिकायतकर्ता ने 1 लाख रुपये की रिश्वत राशि लच्छन भानु को सौंपी, एसीबी बिलासपुर की टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली.

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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का चेक जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

एसीबी ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. विशेष बात यह है कि यह कार्रवाई पिछले दो वर्षों के दौरान एसीबी बिलासपुर की 51वीं सफल ट्रैप कार्रवाई बताई जा रही है, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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बिलासपुर एसीबी ने की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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