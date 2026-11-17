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रिम्स जमीन घोटाले में अब अफसरों की बारी! एलआरडीसी, तीन रजिस्ट्रार और दो सीओ गिरफ्तार

एसीबी रांची ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी में रिम्स की जमीन को अवैध तरीके से निजी संपत्ति बनाकर उसकी खरीद-बिक्री करने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार को ब्यूरो ने छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया. इनमें एक तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), तीन तत्कालीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं.

कौन-कौन हुए गिरफ्तार