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नूंह में एसीबी की कार्रवाई, 22 हजार रुपये रिश्वत लेते मेडिकल कॉलेज का सहायक गिरफ्तार

22 हजार रुपये रिश्वत लेते मेडिकल कॉलेज का सहायक गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नूंहः हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की नूंह सब-यूनिट ने शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ के डीन कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात सकरुद्दीन को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर शिकायतकर्ता की छह दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.

हाजिरी पूरी करने के बदले मांगी थी रिश्वतः शिकायतकर्ता के अनुसार, शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ के डीन कार्यालय में तैनात सहायक सकरुद्दीन ने छह दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के एवज में 22,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी.