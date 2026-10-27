नूंह में एसीबी की कार्रवाई, 22 हजार रुपये रिश्वत लेते मेडिकल कॉलेज का सहायक गिरफ्तार
अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के बदले 22 हजार रुपये रिश्वत लेते मेडिकल कॉलेज का सहायक गिरफ्तार.
Published : October 27, 2026 at 7:54 PM IST
नूंहः हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की नूंह सब-यूनिट ने शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ के डीन कार्यालय में सहायक के पद पर तैनात सकरुद्दीन को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर शिकायतकर्ता की छह दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.
हाजिरी पूरी करने के बदले मांगी थी रिश्वतः शिकायतकर्ता के अनुसार, शहीद हसन खान राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ के डीन कार्यालय में तैनात सहायक सकरुद्दीन ने छह दिनों की अतिरिक्त ड्यूटी की हाजिरी पूरी करने के एवज में 22,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी.
22 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तारः शिकायत मिलने के बाद एसीबी की नूंह सब-यूनिट ने नियमानुसार ट्रैप लगाया. कार्रवाई के दौरान आरोपी सकरुद्दीन को 22,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया है. यह ट्रैप कार्रवाई राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नूंह यूनिट के नेतृत्व में की गई. मामले में आगे की जांच नियमानुसार जारी है.
सतर्क हरियाणा’ ऐप और हेल्पलाइन पर दें भ्रष्टाचार की सूचनाः राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत एसीबी को दें. नागरिक ‘सतर्क हरियाणा’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.