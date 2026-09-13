ACB Action : सांभर लेक SHO राममिलन मीणा 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी की टीम ने एसएचओ राममिलन मीणा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
Published : September 13, 2026 at 1:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर ग्रामीण के सांभर लेक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. थानाधिकारी ने सड़क निर्माण के काम में अड़ंगा नहीं डालने के नाम पर परिवादी से रिश्वत मांगी.
थानाधिकारी ने जैसे ही परिवादी से रिश्वत की रकम ली, घात लगाकर बैठी एसीबी की टीम ने दबोच लिया. एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है. अब एसीबी की टीम पूछताछ में जुटी है. आरोपी थानाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जाएगा.
एसीबी को मिली थी शिकायत : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जयपुर ग्रामीण जिले के सांभर लेक थाने के थानाधिकारी राममिलन मीणा को रविवार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने आज रविवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया और राममिलन मीणा, थानाधिकारी सांभर लेक को परिवादी से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी जयपुर नगर-प्रथम इकाई को एक लिखित शिकायत मिली थी.
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हर महीने 10 हजार रुपए की डिमांड : परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिता के नाम की फर्म को पीडब्ल्यूडी से सड़क निर्माण का काम मिला है. थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से चालू रखने की एवज में थानाधिकारी राममिलन मीणा की ओर से हर महीने 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है. रिश्वत की रकम नहीं देने पर परिवादी की निर्माण साइट पर लगे वाहनों एवं कर्मचारियों को थाने ले जाकर परेशान किया जा रहा था.
सत्यापन में सही पाई गई शिकायत : डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एसीबी के सीआई मनोज कुमार शर्मा से रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा हर महीने के 10 हजार रुपए के हिसाब से पांच महीने के 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग करने की बात सामने आई. इस पर रविवार को टीम के साथ ट्रैप की कार्रवाई करते हुए आरोपी राममिलन मीणा को परिवादी से थानाधिकारी कक्ष में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. एसीबी की आईजी एस. परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ और कार्रवाई जारी है. एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.