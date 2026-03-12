ETV Bharat / state

गुमला में एसीबी की कार्रवाई, सेरका पंचायत सचिव रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

सेरका पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर ले जाती एसीबी की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गुमलाः जिले के बिशुनपुर ब्लॉक की सेरका पंचायत की सचिव किरण कुसुम खलखो को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 12 मार्च 2026 को की गई.

जानकारी के अनुसार सेरका पंचायत सचिव के विरुद्ध चट्टी सेरका पंचायत निवासी परिवादी परमेश्वर सिंह ने रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि ग्रामसभा द्वारा उनकी जमीन पर कुएं की मरम्मत का कार्य उन्हें सौंपा गया था, जो पूरा हो चुका था.

भुगतान और बिल पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत

परिवादी परमेश्वर सिंह का आरोप था कि कार्य पूरा होने के बाद शेष राशि के भुगतान और बिल पास करने के एवज में पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो द्वारा 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन परिवादी रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे.

एसीबी ने आवेदन मिलने के बाद उसका विधिवत सत्यापन किया, जिसमें आरोप सत्य पाए गए. इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची थाना में कांड संख्या 09/26, दिनांक 11 मार्च 2026 को धारा 7 (a) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम-2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.

एसीबी की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया

एसीबी की टीम ने 12 मार्च 2026 को पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को बिशुनपुर ब्लॉक, गुमला से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.