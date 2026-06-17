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धमतरी में ACB का एक्शन, ग्रेच्युटी राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते सिंचाई विभाग कर्मचारी को रंगे हाथों दबोचा

धमतरी में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई रिश्वतखोरी को लेकर की गई है.

ACB action in Dhamtari
धमतरी में एसीबी की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 6:33 PM IST

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धमतरी: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ACB ने सिंचाई विभाग में पदस्थ कर्मचारी लकेश्वर साहू को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के बाद सिंचाई विभाग और विद्युत यांत्रिकी विभाग में हड़कंप मच गया. एसीबी की टीम ने आरोपी को उसके कर्मा चौक स्थित निवास से रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ा.

पीड़ित ने एसीबी से की शिकायत

शिकायतकर्ता गुमान सोनकर ने एसीबी से शिकायत की थी, कि उनके पिता स्वर्गीय संतोष सोनकर के निधन के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के एवज में कर्मचारी लकेश्वर साहू द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है. संतोष सोनकर विद्युत यांत्रिकी विभाग में कार्यरत थे और मई माह में उनका निधन हो गया था. उनके निधन के बाद परिवार को 6 लाख 99 हजार रुपये की ग्रेच्युटी राशि स्वीकृत हुई थी.

धमतरी में रिश्वतखोरी पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

शिकायतकर्ता गुमान सोनकर ने बताया कि लकेश्वर साहू ने इस राशि के भुगतान के लिए पहले 1 लाख 40 हजार रुपये की मांग की थी. बाद में बातचीत के बाद 1 लाख 10 हजार रुपये देने पर सहमति बनी. आरोपी लगातार फोन कर पैसे देने के लिए दबाव बना रहा था. परेशान होकर गुमान सोनकर ने एसीबी से शिकायत की.

एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

शिकायत की प्रारंभिक जांच और सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता एक लाख रुपये लेकर कर्मा चौक स्थित आरोपी के घर पहुंचा. जैसे ही उसने आरोपी को रिश्वत की रकम सौंपी, पहले से निगरानी कर रही एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से 50-50 हजार रुपये की दो गड्डियां, कुल एक लाख रुपये बरामद किए गए.

कार्रवाई के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए धमतरी स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस लाया गया, जहां एसीबी अधिकारियों ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है.

एसीबी टीम का नेतृत्व कर रहे निरीक्षक मनीष तंबोली ने बताया कि कर्मचारी लकेश्वर साहू ने मृत कर्मचारी संतोष सोनकर की ग्रेच्युटी राशि भुगतान के लिए उनके पुत्र गुमान सोनकर से एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

एसीबी की इस कार्रवाई की खबर फैलते ही सिंचाई विभाग तथा विद्युत यांत्रिकी विभाग में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा. भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों में भी हलचल देखी गई.

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