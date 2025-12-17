ETV Bharat / state

बिलासपुर में ACB की कार्रवाई, नगर पंचायत का बाबू 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार

12 दिसंबर को मिली थी शिकायत: मिली जानकारी के अनुसार नूतन चौक सरकंडा के रहने वाले वेदराम निर्मलकर ने 12 दिसंबर को एसीबी यूनिट बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने बोदरी स्थित अपनी जमीन पर मकान निर्माण के लिए नगर पंचायत में नक्शा पास करने के लिए आवेदन दिया था.

बिलासपुर: जिले में ACB ने रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई की है. ये मामला बोदरी नगर पंचायत का है. जहां नगर पंचायत के बाबू सुरेश सीहोरे को मकान का नक्शा पास करने के बदले 12 हजार रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की टीम ने पकड़ा है.

15 हजार की मांगी रिश्वत: नक्शा पास करने के लिए कार्यालय के बाबू सुरेश सीहोरे ने 20 हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट समेत अन्य शुल्क जमा करने के लिए कहा गया. इसके अलावा आरोप है कि उसने 15 हजार रुपए की अतिरिक्त रिश्वत की मांग भी की.

12 हजार पर बनी बात, फिर हुआ ट्रैप: प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था और आरोपियों को पकड़वाने के लिए उसने एसीबी से संपर्क किया. वहीं बाबू से बातचीत के बाद 15 हजार रुपए की जगह 12 हजार रुपए लेने पर सहमति बनी. जिसके बाद ट्रैप की योजना तैयार की गई.

पूछताछ में स्वीकार किया अपराध: बुधवार को प्रार्थी ने 12 हजार रुपए की रिश्वत की राशि दी, इसी दौरान मौके पर तैनात एसीबी टीम ने नगर पंचायत कार्यालय बोदरी से उसे गिरफ्तार कर लिया. रिश्वत की राशि बाबू के पास से बरामद की गई है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

बताया जा रहा है की इसके संदेह मे और भी अधिकारी हैं जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.