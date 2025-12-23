ETV Bharat / state

ACB Trap : जयपुर में बीएड कॉलेज की महिला डायरेक्टर और भिवाड़ी में संविदा कर्मी घूस लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मानसरोवर की मीरा केशव शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में दिया कार्रवाई को अंजाम. भिवाड़ी में संविदा कर्मी को किया ट्रैप.

ACB Headquarters Jaipur
जयपुर एसीबी मुख्यालय (Source : ACB Headquarters)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर/खैरधल: राजधानी जयपुर में बीएड स्टूडेंट की अटेंडेंस पूरी करने के बदले बीएड कॉलेज की महिला निदेशक द्वारा 4500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

एसीबी की टीम ने मदाऊ (मानसरोवर) स्थित मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में इस कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपी निदेशक भंवर कंवर को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. अब उससे पूछताछ और आगे अनुसंधान जारी है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट चौकी (प्रथम) ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

परिवादी ने दी एसीबी को शिकायत : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी जयपुर स्पेशल यूनिट (प्रथम) को एक शिकायत मिली थी. इस शिकायत में परिवादी ने बताया कि मीरा केशव शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, मदाऊ (मानसरोवर) की निदेशक भंवर कंवर परिवादी की अटेंडेंस पूरी करने के बदले पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रही है. उन्होंने बताया कि एसीबी के डीआईजी अनिल कायल के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन करवाया गया.

पढ़ें : ACB की बड़ी कार्रवाई: हरियाणा क्राइम पुलिस टीम को 6 लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा

पूछताछ जारी, दर्ज होगा मुकदमा : सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस निरीक्षक अर्चना मीणा के नेतृत्व में टीम ने आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी की टीम ने परिवादी को रिश्वत की रकम देकर आरोपी को देने भेजा. जैसे ही उसने परिवादी से रिश्वत की रकम ली. एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अब आरोपी से एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. एसीबी द्वारा इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

खैरथल के भिवाड़ी में संविदा कर्मी 4 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप : इनकम टैक्स कार्यालय में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मी को रिश्वत लेते ट्रैप किया. इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया. आरोपी सुभाष ने पैनकार्ड का डेटा ऑपरेट करने की ऐवज में ये रिश्वत मांगी थी.

एडिशनल एसपी भिवाड़ी परमेश्वर लाल ने बताया कि परिवादी ने 19 दिसंबर को एक शिकायत एसीबी में दी, जिसमें परिवादी ने बताया की मेरे दो पैन कार्ड बने हुए हैं, जिन्हें में सरेंडर कराने के लिए आयकर विभाग गया था तो वहां मुझे सुभाष नाम का डेटा ऑपरेटर मिला और मेरे से 5 हजार की डिमांड करने लगा और कहने लगा कि आपका एक पैनकार्ड डिलीट होगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी. 19 दिसंबर को सत्यापन कराया गया जो सही निकला.

एडिशनल एसपी ने बताया कि सत्यापन के दौरान आरोपी ने पीड़ित को मंगलवार या बुधवार को कार्यालय में रुपये लेकर आने की बात कहीं. जिस पर एसीबी ने जाल बिछाकर मंगलवार को परिवादी से 4 हजार की रिश्वत लेते डेटा ऑपरेटर सुभाष को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. पकड़ा गया आरोपी टैक्स असिस्टेंट के रूप में काम करता था.

TAGGED:

COLLEGE DIRECTOR BRIBE CASE
CONTRACT WORKER IN BHIWADI
ACB ACTION IN BHIWADI AND JAIPUR
ACB IN ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.