बांदीकुई में ACB की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रेलवे इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार
नेट मीटरिंग के लिए MCO जारी करने और फाइल आगे बढ़ाने की एवज में मांगी थी 10 हजार रुपए की रिश्वत.
Published : October 1, 2026 at 9:01 AM IST
बांदीकुई : दौसा जिले के बांदीकुई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (विद्युत) धर्मराज गुर्जर, जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता (AEN) छोटेलाल सैनी और लाइनमैन प्रथम धर्मेंद्र सैनी को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. एसीबी के मुताबिक आरोपियों ने नेट मीटरिंग से जुड़ी फाइल में MCO यानी मीटर चेंजिंग ऑर्डर जारी करने और फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 5 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई, जबकि शेष 5 हजार रुपए की राशि भी परिवादी से बरामद कर सबूत के तौर पर कब्जे में ली गई है.
15 दिन पहले ACB को मिली थी शिकायत : एसीबी के एएसपी ज्ञानसिंह चौधरी ने बताया कि करीब 15 दिन पहले परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी. शिकायत में बताया गया कि उसने नेट मीटरिंग के लिए फाइल प्रस्तुत की थी. इस फाइल में MCO जारी करने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बांदीकुई बिजली निगम के AEN छोटेलाल सैनी और लाइनमैन प्रथम धर्मेंद्र सैनी की ओर से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत की राशि मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई.
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रेलवे इंजीनियर के ऑफिस में बुलाए गए AEN और लाइनमैन : एसीबी के डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी दौसा के एएसपी ज्ञानसिंह चौधरी के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान परिवादी ने AEN छोटेलाल सैनी और लाइनमैन धर्मेंद्र सैनी को रिश्वत की राशि लेने के लिए बांदीकुई रेलवे जंक्शन स्थित रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (विद्युत) धर्मराज गुर्जर के कार्यालय में बुलाया. एसीबी की टीम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद कर ली. इसके बाद रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर धर्मराज गुर्जर, बिजली निगम के AEN छोटेलाल सैनी और लाइनमैन धर्मेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया.
लेन-देन के बाद 5 हजार रुपए परिवादी को लौटाए : एसीबी के अनुसार रिश्वत के लेन-देन के बाद शेष 5 हजार रुपए की राशि सीनियर सेक्शन इंजीनियर धर्मराज गुर्जर ने परिवादी ठेकेदार को वापस लौटा दी थी. एसीबी ने इस राशि को भी परिवादी से प्राप्त कर लिया और मामले में साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया. एसीबी की टीम अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार मामले में रिश्वत की मांग और लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
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