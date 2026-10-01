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बांदीकुई में ACB की बड़ी कार्रवाई, 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रेलवे इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार

रेलवे इंजीनियर समेत 3 गिरफ्तार ( फोटो ईटीवी भारत )

बांदीकुई : दौसा जिले के बांदीकुई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (विद्युत) धर्मराज गुर्जर, जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता (AEN) छोटेलाल सैनी और लाइनमैन प्रथम धर्मेंद्र सैनी को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. एसीबी के मुताबिक आरोपियों ने नेट मीटरिंग से जुड़ी फाइल में MCO यानी मीटर चेंजिंग ऑर्डर जारी करने और फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 5 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई, जबकि शेष 5 हजार रुपए की राशि भी परिवादी से बरामद कर सबूत के तौर पर कब्जे में ली गई है.