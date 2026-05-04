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ACB Action : PWD का XEN रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 40 हजार रुपये मांगा था

एसीबी की बड़ी कार्रवाई. पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को दबोचा.

ACB Action in Alwar
कार्रवाई करती एसीबी की टीम (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 5:51 PM IST

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अलवर: एसीबी चौकी अलवर प्रथम की ओर से सोमवार को अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर में कार्रवाई कर अधिशाषी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता को पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी ने शिकायत दी कि उसके बड़े भाई के पुत्र के नाम एचपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप लक्ष्मणगढ़ रोड स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम बरखेड़ा पर स्थापित करने के लिए एलओआई जारी की गई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि पट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी जारी करने के एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है. इस पर एसीबी चौकी अलवर की ओर से 1 मई 2026 को सत्यापन करवाया गया. आरोपी अधिशासी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराते समय परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेने तथा 25 हजार रुपये की मांग करना पाया गया.

शब्बीर खान ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

रिश्वत की मांग का सत्यापन होने पर उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भुवन भूषण के सुपरवीजन में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी उप अधीक्षक शब्बीर खान ने सोमवार को ट्रैप कार्रवाई करते हुए कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता को परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें : अटरू में एसीबी की कार्रवाई, नगर पालिका कर्मचारी अजय सिंह को 50 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

वहीं, एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस परिमला के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

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