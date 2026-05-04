ETV Bharat / state

ACB Action : PWD का XEN रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 40 हजार रुपये मांगा था

अलवर: एसीबी चौकी अलवर प्रथम की ओर से सोमवार को अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर में कार्रवाई कर अधिशाषी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता को पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर पर परिवादी ने शिकायत दी कि उसके बड़े भाई के पुत्र के नाम एचपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप लक्ष्मणगढ़ रोड स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम बरखेड़ा पर स्थापित करने के लिए एलओआई जारी की गई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि पट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी जारी करने के एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है. इस पर एसीबी चौकी अलवर की ओर से 1 मई 2026 को सत्यापन करवाया गया. आरोपी अधिशासी अभियंता टीए कृष्ण अवतार गुप्ता ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराते समय परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेने तथा 25 हजार रुपये की मांग करना पाया गया.