ड्यूटी लगाने के बदले ली घूस, होमगार्ड का कंपनी कमांडर चढ़ा एसीबी के हत्थे

ड्यूटी लगाने के बदले ली घूस, होमगार्ड का कंपनी कमांडर चढ़ा एसीबी के हत्थे

Published : October 30, 2025 at 12:56 PM IST

जयपुर: होमगार्ड में जवानों की ड्यूटी लगाने के बदले रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को एक कंपनी कमांडर को ट्रैप किया है. होमगार्ड लाइन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. होमगार्ड के कंपनी कमांडर को एसीबी ने 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. उसके कार्यालय में एसीबी ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है.

ड्यूटी लगाने के बदले मांगे 5 हजार : एसीबी के डीजी परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी. जिसमें बताया गया कि उसकी ड्यूटी लगाने के एवज में कंपनी कमांडर चंद्रशेखर शर्मा पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है. एसीपी ने सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई. इसके बाद गुरुवार को सुबह होमगार्ड लाइन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार, बैंक मैनेजर भी चढ़ा ACB के हत्थे

पूछताछ में जुटी एसीबी की टीम : एसीबी के एएसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने परिवादी से रिश्वत के चार हजार रुपए लिए. टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि टीम के अधिकारी आरोपी से पूछताछ में जुटे हैं. उसके ऑफिस व अन्य ठिकानों पर एसीबी की टीम ने सर्च ऑपेरशन भी चलाया है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.

होमगार्ड में पहले भी हुई थी कार्रवाई : होमगार्ड में पहले भी एसीबी की कार्रवाई हो चुकी है. एसीबी ने जुलाई में कार्रवाई को अंजाम देते हुए होमगार्ड के कमांडेंट और कंपनी कमांडर को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. दोनों ने परिवादी का निलंबन बहाल करने के बदले दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो आठ किस्त में देनी थी. परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और दोनों को गिरफ्तार किया था.

