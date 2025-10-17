ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई, 2 जिलों रिश्वत लेते ASI समेत 3 सरकारी अधिकारी गिरफ्तार

कोरिया जिले में रिश्वतखोर ASI: कोरिया जिले के पटना थाना में तैनात एएसआई पोलीकार्प टोप्पो और पीएलवी (पैरा लीगल वॉलंटियर) राजू देवांगन को भी एसीबी ने 12 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है. दोनों ने एक दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और पीड़ित की बेटी के इलाज के लिए रिश्वत की मांग की थी. शुरू में उन्होंने 20 हजार मांगे थे, लेकिन बाद में 12 हजार पर सौदा तय हुआ.

सक्ती में बीएमओ ने मांगी थी रिश्वत: सक्ती जिले के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) राजेंद्र कुमार पटेल को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. उन्होंने अपने ही कार्यालय में काम करने वाले एक क्लर्क से यात्रा भत्ते के भुगतान के बदले 15 हजार की रिश्वत मांगी थी. शिकायतकर्ता पहले ही 16 हजार 500 दे चुका था, जिसके बाद उसने एसीबी से शिकायत की.

कोरिया/सक्ती: छत्तीसगढ़ में ACB ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी पर 2 बड़ी कार्रवाई की है. कोरिया जिले में जहां ASI समेत 2 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा. वहीं सक्ती जिले में भी BMO को पकड़ा गया है. विस्तार से जानिए दोनों जिले की कार्रवाई-

जाल बिछाकर पकड़ा गया: शिकायत मिलने के बाद सरगुजा एसीबी टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ लिया. रंगे हाथों पकड़ने के बाद, उन्हें बैकुंठपुर रेस्ट हाउस ले जाया गया और तकनीकी टीम की मौजूदगी में पाउडर लगे नोटों और रंग बदले पानी से रिश्वत की पुष्टि की गई.एसीबी अधिकारी डीएसपी प्रमोद कुमार खेश ने बताया कि 6 अक्टूबर 2025 को शिकायतकर्ता शाह खान द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी.

छत्तीसगढ़ में ACB की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024 में उनकी छोटी बेटी रजिया खान का ग्राम खोड़ निवासी अश्विनी कुमार उर्फ पिंटू ने अपनी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया था जिससे उसका एक पैर टूट गया था. उस समय अश्विनी कुमार ने कहा था कि इलाज में जो भी खर्च आएगा वह खुद देगा. उसने अस्पताल में 25 हजार रुपए भी जमा किए थे लेकिन बाद में बाकी खर्च देने से आनाकानी करने लगा.

एसीबी अधिकारी डीएसपी प्रमोद कुमार खेश ने आगे बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद शाह खान ने सितंबर 2025 में थाना पटना में अश्विनी कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इस दौरान एएसआई पी. टोप्पो ने प्रार्थी शाह खान से कहा कि अगर वह 10 हजार रुपए देगा तो वह दोनों पक्षों का मामला रफा दफा करवा देगा और कोर्ट से मुआवजा भी दिलवा देगा. लेकिन जब प्रार्थी ने रिश्वत नहीं दी तो उसने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की.

शिकायत का सत्यापन करने पर एएसआई टोप्पो द्वारा 10 हजार की जगह 15 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई. उसने कहा कि 15 हजार देने पर कोर्ट के माध्यम से मुआवजा दिलवा दिया जाएगा और पहले दिए गए 25 हजार रुपए वापस नहीं करने होंगे. आज एसीबी टीम ने ट्रैप का आयोजन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

एसीबी ने लोगों से की अपील: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जनता से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करे, तो वे तुरंत एसीबी से संपर्क करें. एसीबी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और ऐसे मामलों में तुरंत कदम उठा रही है.