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साइबर ठगी के मामले में नाम हटाने को लेकर SHO के नाम पर मांगे 4 लाख, दलाल के खिलाफ मामला दर्ज

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दलाल थानाधिकारी से काम कराने का हवाला देकर रिश्वत की मांग कर रहा था.

एसीबी कार्यालय अलवर
एसीबी कार्यालय अलवर (ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 6:24 PM IST

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अलवर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अलवर ने लक्ष्मणगढ़ थाने में दर्ज एक ठगी प्रकरण से आरोपियों के नाम हटाने के एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में दलाल गफूर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में लक्ष्मणगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी नेकीराम की भूमिका की जांच भी होगी.

एसीबी में दर्ज एफआईआर के अनुसार कफनवाड़ा निवासी मुनफेद खान ने एसीबी को शिकायत दर्ज करा आरोप लगाया कि लक्ष्मणगढ़ थाने में दर्ज एक साइबर ठगी प्रकरण में उसके भाई, जीजा और चचेरे भाई का नाम हटाने के लिए पहले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई. बाद में 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. दर्ज शिकायत में बताया कि परिवादी की मुलाकात पहले एक निजी व्यक्ति से हुई, जिसने उसे मौजपुर निवासी गफूर खान से मिलवाया. आरोप है कि गफूर खान ने स्वयं को मध्यस्थ बताते हुए कहा कि वह तत्कालीन थानाधिकारी के माध्यम से प्रकरण में आरोपियों के नाम हटवा सकता है. इसके एवज में उसने रिश्वत देने की बात कही.

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डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया : परिवादी ने एसीबी को बताया कि वह रिश्वत नहीं देना चाहता और पूरे मामले का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना चाहता है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका सत्यापन कराया. सत्यापन के लिए परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपी के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई. जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और रिकॉर्डिंग के आधार पर प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए जाने पर एसीबी ने दलाल गफूर खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. एसीबी मामले की जांच कर रही है.

एसीबी में दर्ज शिकायत में बताया कि जिस ठगी प्रकरण में आरोपियों के नाम हटाने की बात कही गई थी, उसकी जांच उस समय के तत्कालीन थानाधिकारी नेकीराम कर रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दलाल थानाधिकारी से काम कराने का हवाला देकर रिश्वत की मांग कर रहा था. इसी कारण लक्ष्मणगढ़ थाने के तत्कालीन थानाधिकारी की इस प्रकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका की जांच की जाएगी. फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है.

मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले में थानाधिकारी की भूमिका की जांच की जाएगी. इस मामले की जांच एसीबी चौकी भिवाड़ी के सीआई सुरजीत कुमार को सौंपी गई है. प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. -डीएसपी शब्बीर खान, अलवर एसीबी.

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