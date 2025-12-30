ETV Bharat / state

कोडरमा में एसीबी की कार्रवाई, गाड़ी के शोरूम को किया सील

आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में कोडरमा में एसीबी की कार्रवाई हुई है.

ACB action at car showroom in Koderma
शोरूम को सील करते एसीबी के पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 30, 2025 at 11:53 PM IST

कोडरमा: आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है. एसीबी ने कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित गाड़ी के शोरूम को सील कर दिया है.

इस छापेमारी के बाद फिलहाल शोरूम को सील कर दिया गया है. शोरूम को सील करने के पूर्व एसीबी की टीम ने काफी देर तक मोटोजेन के शोरूम के अंदर कागजातों की जांच की. कई कागजातों के साथ शोरूम से लेनदेन से जुड़े हिसाब के दस्तावेज और कम्प्यूटर के सीपीयू को एसीबी की टीम अपने साथ ले गई है.

मंगलवार को हजारीबाग और रांची एसीबी की टीम से तकरीबन 10 अधिकारी कोडरमा स्थित मोटोजेन के शोरूम में कार्रवाई के लिए पहुंचे. यहां काफी देर तक शोरूम में जांच करने के बाद देर शाम के बाद शोरूम को सील कर दिया गया.

ACB action at car showroom in Koderma
ACB की टीम की कार्रवाई (ETV Bharat)

बता दें कि मंगलवार देर शाम एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए कोडरमा रांची पटना रोड स्थित शगुन बैंक्विट में संचालित गाड़ी के शोरूम पहुंची. जहां घंटों जांच के बाद एसीबी की टीम ने शोरूम को सील कर दिया है और जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्रवाई बुधवार को भी चलेगी.

इस कार्रवाई को लेकर एसीबी के इंस्पेक्टर सुदामा राम ने बताया कि शोरूम संचालिका स्निग्धा सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है. जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही है. शोरूम के दस्तावेजों की जांच करने के लिए फिलहाल शोरूम को सील कर दिया गया है.

