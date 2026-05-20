ETV Bharat / state

BHU की विद्वत परिषद की बैठक; PHD में एडमिशन के बदले नियम, इंटरव्यू से पहले विभाग कर सकेगा स्क्रीनिंग टेस्ट

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुधवार को विद्वत परिषद की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में हुई.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक बुधवार को कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और विद्यार्थी‑अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीआर सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विद्वत परिषद ने पारित प्रस्ताव के तहत सभी विभागों को यह स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू से पहले यदि आवश्यकता हो तो, स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकें. अभी तक सभी अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकता है.

अब विभाग यह तय कर सकेंगे कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए. इस स्क्रीनिंग परीक्षा के स्वरूप तथा अन्य पक्षों पर निर्णय विश्वविद्यालय स्तर की एक समिति करेगी, जिसके गठन को विद्वत परिषद् द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

एक अन्य प्रस्ताव के तहत अब पीएचडी प्रवेश के लिए विभागों में मुख्य विषय और संबद्ध विषयों की एक समावेशित मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इस मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग में प्रवेश प्रदान किया जाएगा.

ऐसा करने से मुख्य विषय तथा संबद्ध विषय का भेद समाप्त हो सकेगा, प्रवेश प्रक्रिया की जटिलता को दूर करने में मदद मिलेगी तथा विद्यार्थियों का पूरी प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा.



विद्वत परिषद द्वारा उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई जिसके तहत आरक्षित सीटों की गणना विभाग की कुल सीटों (मुख्य परिसर, महिला महाविद्यालय, दक्षिणी परिसर, संबद्ध महाविद्यालय आदि सभी को मिलाकर) के आधार पर करते हुए सभी श्रेणियों की सीटों की सूचना प्रवेश पूर्व ही अभ्यर्थियों को दे दी जाएंगी.

इसके बाद संबंधित इकाइयों में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों का आवंटन उसी श्रेणी के अनुरूप किया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को हानि न हो और प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े. बैठक में प्रवेश प्रक्रिया को वर्ष में दो बार आयोजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है.

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी तथा पेशेवर ढंग से संपन्न कराना प्राथमिकता है और इस संबंध में विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों से देश भर से प्रतिभावान विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर तो आकर्षित होंगे ही, साथ ही प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से अल्प अवधि में पूर्ण भी किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के समय से पूरा होने से न सिर्फ शैक्षणिक सारिणी का प्रभावी रूप से संचालन संभव होगा बल्कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

यह भी पढ़ें : BHU सेमेस्टर परीक्षा में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' पर पूछा गया सवाल, ABVP ने इतिहास विभाग का किया घेराव

TAGGED:

ACADEMIC COUNCIL MEETING
BHU की विद्वत परिषद की बैठक
BANARAS HINDU UNIVERSITY
काशी हिंदू विश्वविद्यालय
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.