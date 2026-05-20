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BHU की विद्वत परिषद की बैठक; PHD में एडमिशन के बदले नियम, इंटरव्यू से पहले विभाग कर सकेगा स्क्रीनिंग टेस्ट

काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक ( Photo credit: ETV Bharat )