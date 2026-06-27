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पानीपत में होटल के एसी में आई खराबी, शादी समारोह में मचा जमकर बवाल, होटल मालिक के बेटे से मारपीट का आरोप

पानीपत के होटल सोमाया में एसी खराब होने पर शादी समारोह के दौरान विवाद बढ़ गया. दोनों पक्षों ने एकदूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए.

Panipat Wedding Ceremony Violence
पानीपत में होटल के एसी में आई खराबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 27, 2026 at 1:56 PM IST

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पानीपत: पानीपत के सेक्टर-25 स्थित होटल सोमाया में शुक्रवार रात आयोजित एक शादी समारोह के दौरान एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और हंगामे तक पहुंच गया. होटल मालिक के बेटे वत्सल सिंगला के घायल होने का दावा किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी होटल प्रबंधन पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

एसी खराब होने से शुरू हुआ विवाद: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होटल सोमाया में शुक्रवार को विवाह समारोह आयोजित था. दोपहर में हल्दी की रस्म के बाद शाम को मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं. इसी दौरान हॉल के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे हॉल की कूलिंग प्रभावित हो गई. होटल का तकनीकी स्टाफ समस्या को दूर करने में जुटा था, लेकिन कुछ मेहमानों ने इस पर नाराजगी जताई और विवाद शुरू हो गया.

Panipat Wedding Ceremony Violence
होटल मालिक के बेटे से मारपीट का आरोप (ETV Bharat)

समझाने पहुंचे वत्सल सिंगला से मारपीट का आरोप: होटल प्रबंधन का आरोप है कि होटल मालिक के बेटे वत्सल सिंगला मेहमानों को समझाने और जल्द समस्या दूर कराने का आश्वासन देने पहुंचे थे. इसी दौरान 15 से 20 युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि हमलावरों ने थप्पड़, मुक्कों और लातों से हमला किया. साथ ही उनकी टी-शर्ट भी फाड़ दी. होटल प्रबंधन का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है. बीच-बचाव करने पहुंचे कर्मचारियों और बाउंसरों के साथ भी धक्का-मुक्की हुई.

शादी समारोह में मचा जमकर बवाल (ETV Bharat)

कमरे में बंद होकर बचाई जान: मारपीट के दौरान होटल कर्मचारियों ने वत्सल सिंगला को भीड़ से निकालकर एक कमरे में पहुंचाया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. आरोप है कि काफी देर तक भीड़ कमरे के बाहर हंगामा करती रही और दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की. इस दौरान होटल परिसर में तोड़फोड़ की भी सूचना मिली, जिससे अन्य मेहमानों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

वत्सल सिंगला बोले-"मैं लोगों को शांत कराने गया था": होटल मालिक के बेटे वत्सल सिंगला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "मैं लोगों को केवल शांत कराने और जल्द एसी ठीक होने का भरोसा देने गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अचानक मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी. कर्मचारियों ने किसी तरह मुझे बचाकर कमरे में पहुंचाया, नहीं तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी."

दूसरे पक्ष ने होटल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप: वहीं, दूसरी ओर सेक्टर-24 निवासी अनुराग ने होटल प्रबंधन पर ही दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "सुबह से ही एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था. शिकायत करने पर होटल प्रबंधन ने कथित रूप से गाली-गलौज की और बाउंसरों के जरिए बाहर निकालने तथा लाइट बंद करने की धमकी दी. हमने केवल एसी की शिकायत की थी, लेकिन हमारी बात सुनने के बजाय हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया. विरोध करने पर हमारे साथ भी मारपीट की गई."

पुलिस ने शुरू की जांच: इधर, चांदनी बाग थाना प्रभारी के अनुसार डायल-112 पर झगड़े की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. दोनों पक्षों ने शिकायत दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की भी बात सामने आई है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होगी कार्रवाई: वहीं, पुलिस का कहना है कि होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.

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