जैसलमेर: बाइक पर रखे एसी गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका, मैकेनिक गंभीर घायल
जैसलमेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी में एसी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ. बाइक सवार 25 वर्षीय एसी मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया.
Published : May 8, 2026 at 3:38 PM IST
जैसलमेर: जिले के शहरी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एसी गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे में बाइक पर बैठा एसी मैकेनिक उछलकर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.
जयनारायण व्यास कॉलोनी में हुआ हादसा: घटना शुक्रवार सुबह जयनारायण व्यास कॉलोनी इलाके की है. जानकारी के अनुसार गफूर भट्टा निवासी 25 वर्षीय चंद्रप्रकाश माली अपने साथी सवाईराम के साथ एसी गैस रिफिलिंग का काम करने निकला था. दोनों जोधपुर से निजी बस के जरिए आए रिफिल गैस सिलेंडर को लेने गए थे. इसके बाद वे एक होटल के पास अपना अन्य सामान लेने के लिए रुके. इसी दौरान सवाईराम बाइक से उतरकर होटल की ओर गया और चंद्रप्रकाश बाइक पर ही बैठा रहा, तभी बाइक के पीछे रखे गैस सिलेंडर में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया.
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धमाके से सिलेंडर के हुए दो टुकड़े: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि सिलेंडर के दो हिस्से हो गए और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. धमाके के प्रभाव से चंद्रप्रकाश कई फीट दूर सड़क पर जा गिरा. आसपास मौजूद लोग तेज आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़े. बताया जा रहा है कि सिलेंडर एक कार्टन में पैक था और उसमें R-32 गैस भरी हुई थी. विस्फोट के बाद इलाके में कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा.
होटल का छज्जा भी टूटा: धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पास स्थित होटल के छज्जे का एक हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया. हादसे के तुरंत बाद होटल संचालक पुरुषोत्तम घायल युवक को अपनी गाड़ी से जवाहिर अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चंद्रप्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि उसके कमर सहित शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.
रिफिलिंग और सुरक्षा पहलुओं की जांच जारी: जैसलमेर कोतवाली थाना के एएसआई श्रवण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जोधपुर से लाया गया रिफिल गैस सिलेंडर बाइक पर रखा हुआ था. होटल के पास रुकने के दौरान अचानक उसमें विस्फोट हो गया. पुलिस यह जांच कर रही है कि सिलेंडर में तकनीकी खराबी थी या फिर गैस रिफिलिंग और परिवहन के दौरान किसी तरह की लापरवाही बरती गई.
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